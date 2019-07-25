Son Dakika Haberleri: Alüminyum folyo ve sütyen düzenekli hırsızlık
Son Dakika Güncel Haber

Alüminyum folyo ve sütyen düzenekli hırsızlık

40 dakika önce

Antalya'da elektronik ürün satan mağazalardan alüminyum folyolu, kuyumculardan ise sütyenli düzenekle hırsızlık yaptıkları belirlenen biri kadın 3 şüpheli, Kütahya'da gözaltına alındı.

Alüminyum folyo ve sütyen düzenekli hırsızlık, System.String[]
Antalya'da elektronik ürün satan mağazalardan alüminyum folyolu, kuyumculardan ise sütyenli düzenekle hırsızlık yaptıkları belirlenen biri kadın 3 şüpheli, Kütahya'da gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Antalya'da çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin içinde olduğu kiralık bir otomobilin kente giriş yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışma sonucunda, Antalya'da 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen ve benzer suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan Sinan Y, (28), Serhat Y. (29) ve Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince dolandırıcılık suçundan aranan Gizem A, (27) Kütahya- Eskişehir kara yolundaki mağazaların bulunduğu bölgede düzenlenen operasyonla yakalandı.
"Uyuşturucu madde kullanma" suçundan da kayıtları bulunan şüphelilerin içinde olduğu otomobilde yapılan aramada, hırsızlık için kullanılan alüminyum folyo düzenekli poşetler, sütyen düzeneği, CD çalar içine gizlenmiş 1 gram eroin ve çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Antalya'ya gönderildi.
- Hırsızlıkta alüminyum folyolu ve sütyenli düzenek
Öte yandan şüphelilerin mağazalardan çalınan ürünlerdeki alarmın sinyalini kesmek için alüminyum folyolu düzenek kullandığı, kuyumculardan yapılan hırsızlıklarda ise sütyenli düzenek kullanıldığı tespit edildi.
Kütahya, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kerem Bürsin 16 milyon kadına böyle sahip çıktı! Pitbullun saldırdığı yaşlı kadın: Köpeğin bir suçu günahı yok Ünlü fotoğrafçı Timur Emek'e cinsel taciz suçlaması Haliç'te denize düşen kadını teknedekiler kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 10:26:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alüminyum folyo ve sütyen düzenekli hırsızlık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]