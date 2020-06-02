Alüminyum folyoya sarılıp, sokağa terk edilen bebek korumaya alındı (2) - Son Dakika

Alüminyum folyoya sarılıp, sokağa terk edilen bebek korumaya alındı (2)
ANNE VE ANNEANNE TUTUKLANDIAfyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 3 günlük kız bebeğin alüminyum folyoya sarılarak sokağa terk edilmesiyle ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan anne ve anneanne hakkında başsavcılık harekete geçti.
ANNE VE ANNEANNE TUTUKLANDI
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 3 günlük kız bebeğin alüminyum folyoya sarılarak sokağa terk edilmesiyle ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan anne ve anneanne hakkında başsavcılık harekete geçti. Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı, serbest bırakılan anne İ.Y. ile anneanne A.T.'nin tekrar gözaltına alınarak ifadelerinin alınmasına karar verdi. Polis ekiplerince yeniden ifadeleri alınan İ.Y. ve A.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından verilen talimatın ardından şüpheliler anne ve anneanne Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 09:42 Kaynak: DHA
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