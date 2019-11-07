Son Dakika Haberleri: Alüminyum imalathanesinde yangın
Son Dakika Güncel Alüminyum imalathanesinde yangın

Alüminyum imalathanesinde yangın

7 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde, alüminyum imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Bornova ilçesinde, alüminyum imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Egemenlik Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nde, bakır ve alüminyum tozu imalatı yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İmalathanede gece vardiyasında çalışan işçiler yangına müdahale ederken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın bitişikteki iş yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Alüminyum imalathanesinde yangın

İtfaiye, Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:30 Kaynak: AA
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