Son Dakika Haberleri: Alüminyum külçelerle kaybolan şüpheliler yakalandı
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Alüminyum külçelerle kaybolan şüpheliler yakalandı

6 saat önce

SAMSUN'dan Kayseri'ye nakliyesi için TIR'a yükledikleri piyasa değeri 350 bin TL'lik alüminyum külçeyle kayıplara karışan 2'si kadın 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Alüminyum külçelerle kaybolan şüpheliler yakalandı, System.String[]

SAMSUN'dan Kayseri'ye nakliyesi için TIR'a yükledikleri piyasa değeri 350 bin TL'lik alüminyum külçeyle kayıplara karışan 2'si kadın 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerde birinin, soruşturma sürecinde kimlik tespitinde geçen sürede işlediği 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandığı ortaya çıktı.

Kentte, Haziran ayında, iş insanı K.A., işyerine ait alüminyum külçeleri, Kayseri'ye götürülmek üzere Hüseyin M. ve Umut T.'nin kullandığı TIR'a yükledi. Yola çıkan 2 şüpheli iddiaya göre, Tokat'ta durarak TIR'da bulunan malzemeyi başka bir TIR'a aktarıp kayıplara karıştı. Nakliyecilerden ve TIR'a yüklenen alüminyum külçelerden haber alamayan K.A. da,  polise giderek ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, çalışma başlattı. Çalışma sonucu piyasa değeri 350 bin TL olan alüminyum külçenin dolandırıcılık yoluyla çalındığı tespit edildi.

YAKALANDILAR

Güzergahtaki ve bölgedeki birçok iş yerine ait güvenlik kameralarını incelemeye alıp soruşturma başlatan ekipler, şüphelilerin eşkal ve kimliklerini belirledi. Teknik ve fiziki takip de bulunan polis ekipleri, nakliye işini komisyon karşılığında alıp dolandırıcılık suçuna karıştığı belirlenen Hüseyin M., Umut T., Abubekir Ş.'yi, bahse konu TIR'ların ruhsat sahipleri Aysu A. ile Kübra D.'yi yakalamak için operasyon başlattı. Operasyonda, Abubekir Ş., Hüseyin M., Aysu A. ile Kübra D. gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamalar nedeniyle aranan şüpheli Umut T.'nin ise kimliği tespit edilene kadar geçen sürede 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, bahse konu alüminyum külçeleri ise, kime sattığı araştırılıyor.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:08 Kaynak: DHA
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