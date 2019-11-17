Son Dakika Haberleri: Alüminyum külçelerle kaybolan şüpheliler yakalandı (2)
Son Dakika Güncel Alüminyum külçelerle kaybolan şüpheliler yakalandı (2) - Son Dakika

Alüminyum külçelerle kaybolan şüpheliler yakalandı (2)

6 saat önce

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDISamsun'dan Kayseri'ye nakliyesi için TIR'a yükledikleri piyasa değeri 350 bin TL'lik alüminyum külçeyle kayıplara karışan ve polis ekiplerince yakalanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin Mert ve Abubekir Şeker tutuklanırken, Aysu A. ve Kübra D.

Alüminyum külçelerle kaybolan şüpheliler yakalandı (2), System.String[]

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Samsun'dan Kayseri'ye nakliyesi için TIR'a yükledikleri piyasa değeri 350 bin TL'lik alüminyum külçeyle kayıplara karışan ve polis ekiplerince yakalanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin Mert ve Abubekir Şeker tutuklanırken, Aysu A. ve Kübra D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca çalınan külçeleri başkalarına sattıkları saptanan ve soruşturma kapsamında aranan şüpheliler A.T. ve T.T. adlı kardeşlerin de, kimlikleri tespit edilene kadar geçen sürede karıştıkları farklı suçlardan tutuklandıkları ortaya çıktı.


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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:11 Kaynak: DHA
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