Alüminyum pres makinesine ayağını sıkıştıran işçi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te çalıştığı alüminyum fabrikasında ayağını pres makinesine kaptıran işçi yaralandı.

Olay, Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren bir alüminyum fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Serdar B., makinede çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü, ayağını alüminyum pres makinesine sıkıştırdı. Kanlar içinde kalan şahsın yardımına çalışma arkadaşları yetişirken, ayağı sıkıştığın yerden kurtarıldı. Serdar B., ardından olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Serdar B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. - BİLECİK