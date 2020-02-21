Alüminyum profil hırsızlarına iller arası operasyon - Son Dakika

İstanbul'da, bir depodan 400 bin liralık alüminyum profil çalan hırsızlar, çaldıkları profilleri farklı illerdeki şahıslara satarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili 3 ilde, 5 ilçede 15 gün süresince çalışma yapan polis, alüminyum profilleri çalan, nakliyesini yapan, satın alan ve satışında aracı olan çok sayıda şahsı yakaladı. Şahısların iş yerinden alüminyum profil çaldığı ve tıra yükleyerek kaçırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Şubat 2020 tarihinde Sultanbeyli Fatih Mahallesinde bir iş yerine ait depoda meydana geldi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, depodan çalınan ürünlerin Gebze Organize Sanayi Bölesinde bulunan bir depoya taşındığını; buradan da aynı günün akşamında Başakşehir'de bulunan bir hurdacıya satıldığını; buradan da Tekirdağ'da bulunan bir geri dönüşüm fabrikasına satılarak eritildiğini tespit etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu çalınan malzemelerin nakliyesini yapan A.E.A., T.D., N.S. ve S.T. isimli şahıslar ile çalınan alüminyum profillerin satışında aracılık yapan B.Y. ve M.K. ile profilleri satın alan D.Ç. ve R.Y. isimli şahıslar tespit edilerek Silivri, Başakşehir, Çekmeköy ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

Şahısların ifadeleri doğrultusunda bahse konu depodan hırsızlık yapanların Ş.Ö., A.Ö. ve A.I. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahısların Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde de benzer şekilde bir hırsızlık olayı gerçekleştirecekleri belirlendi. Sultanbeyli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların, iş yerinden alüminyum profil çaldığı ardından tıra yükleyerek kaçırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslar iş yerinin bahçesinin kapısını açıyorlar, daha sonra iş yerinin kapısını açıp içeri giriyorlar. İş yerinin bahçesine getirilen tır ile çaldıkları malzemeleri götürüyorlar.

(İHA)