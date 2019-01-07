Alüminyum Profil Yüklü Kamyon Devrildi
49 dakika önce
Orhangazi-Bursa karayolu Gedelek Kavşağı yakınlarında meydan gelen trafik kazasında alüminyum profil yüklü bir kamyon kontrolden çıkarak devrildi.
Orhangazi- Bursa
karayolu Gedelek Kavşağı yakınlarında meydan gelen trafik kazasında alüminyum profil yüklü bir kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Sürücüsünün 107 promül alkollü olduğu belirlenen kamyon yolu kapatınca Orhangazi-Bursa karayolu bir süre kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:50 Kaynak: AA
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