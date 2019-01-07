Son Dakika Haberleri: Alüminyum Profil Yüklü Kamyon Devrildi

Alüminyum Profil Yüklü Kamyon Devrildi

49 dakika önce

Orhangazi-Bursa karayolu Gedelek Kavşağı yakınlarında meydan gelen trafik kazasında alüminyum profil yüklü bir kamyon kontrolden çıkarak devrildi.

Orhangazi- Bursa karayolu Gedelek Kavşağı yakınlarında meydan gelen trafik kazasında alüminyum profil yüklü bir kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Sürücüsünün 107 promül alkollü olduğu belirlenen kamyon yolu kapatınca Orhangazi-Bursa karayolu bir süre kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:50 Kaynak: AA

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