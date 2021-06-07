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Alüminyum sektöründen 5 ayda 1,7 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

Alüminyum sektöründen 5 ayda 1,7 milyar dolarlık ihracat

07.06.2021 13:04
Alüminyum sektöründen 5 ayda 1,7 milyar dolarlık ihracat, System.String[]

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, bu yılın ilk 5 ayında yüzde 51'lik artışla 1,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, bu yılın ilk 5 ayında yüzde 51'lik artışla 1,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, İDDMİB, ekonomist Doç. Dr. Evren Bolgün'ün katılımıyla sanal ortamda "Alüminyum Sektör Buluşması" gerçekleştirdi.

Açıklamada "Alüminyum Sektör Buluşması"ndaki konuşmasına yer verilen İDDMİB Başkanı Öztiryaki, Türk alüminyum sektörünün 2020 yılında 2,94 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Türk alüminyum sektörü 2020 yılında 2,94 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Birlik olarak ise 2020'yi yüzde 1,5 artış ile 8,4 milyar dolar ile kapattık. Sektör, demir ve demir dışı metaller sektöründe yüzde 35 pay ile ilk sırada yer alıyor. Son 10 yılda yüzde 3,22 oranında artış yakaladık. 2021 ocak-mayıs döneminde yüzde 51'lik artışla 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 180'den fazla ülkeye ihracat yapan sektörümüzde hedef pazarlarımız başta AB olmak üzere ABD, Almanya, Katar, Kanada ve İngiltere. Alüminyum sektör ihracatında öne çıkan alt ürün grupları ise alüminyum çubuk-profil, sac-levha, folyo, inşaat aksamı örme halat."

"Pandemi döneminde de çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz"

Tahsin Öztiryaki, yeni teknolojiler ve üretim modelleri, özellikle otomotiv, inşaat, savunma ve havacılık sektörlerinde hafif ve dayanıklı olan alüminyuma olan talebin giderek arttığını ve alüminyumun artık trend metal olarak anıldığını belirtti.

Sektörün sorunlarına işaret eden Öztiryaki, "Firmalar, artan finansman maliyetleri ve ham madde tedarikinin yanı sıra özellikle uluslararası piyasalarda yerel firmalarla rekabet halinde. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, vergi uygulamaları ve AB korunma önlemleri sektör ihracatı için gündemimizde ilk sırada." ifadelerini kullandı.

Tüm zorlu şartlara rağmen ürün kalitesi ve rekabet gücüyle dünya alüminyum sektöründeki pazar paylarını arttırmaya devam ettiklerini aktaran Öztiryaki, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sene pandeminin yanı sıra sektörün ihracatındaki pay değişimine en büyük etki ABD ile aramızda olan antidamping davaları oldu. Alüminyum levha ürünlerine yönelik antidapming davasında Yunanistan ve Güney Kore dışında tüm ülkelere ilave marjlar hesaplandı. Türkiye, nispeten düşük marj hesaplanan ülkeler arasında yer aldı. Ayrıca, halihazırda davası devam eden alüminyum folyo ürünlerinin davasını da yakından takip ediyoruz. Ticaret Komisyonu, soruşturma için temmuz-ağustos gibi bir takvim oluşturdu. Gelecek dönemde bu davaya ilişkin daha net bilgiler edineceğiz.

2021 yılında hayata geçirdiğimiz Trade365 adlı projemiz ile firmalarımıza yılın 365 günü ürün sergileyebilecekleri, güncel sektörel gelişmelerden haberdar olabilecekleri ve yabancı satın almacılarla bir araya gelebilecekleri bir platform oluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Günümüzde dijital platformlar ticarete yön veriyor. Firmalarımızın uluslararası pazarlarda bilinirliği artarken, reklam, tanıtım gibi faaliyetlere hız vereceğiz. Ayrıca Birlik olarak, 2020 yılında 7 sanal ticaret heyeti ve pandemi öncesinde bir tane fiziki ticaret heyeti gerçekleştirdik. Toplamda 15 ülkede, 151 Türk firması, 450'den fazla yabancı katılımcı ile 1.400'den fazla ikili görüşme yapıldı. Hedef pazarlarımızı değerlendirmek, durum analizi yapmak üzere 20 ülkede yer alan ticaret müşavirlerimiz ile sanal ortamda bir araya geldik. 2 bin 300'den fazla kişi katıldı. Pandemi döneminde de çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. 2021 yılı içinde, 15-17 Eylül 2021'de Birleşik Krallık'a yönelik online ticaret heyeti, 28-30 Eylül 2021'de Aluminium Düsseldorf Fuarı'na (Almanya) info stant katılımı ve 1-3 Aralık'ta da Kanada'da gerçekleşecek Construct Canada Fuarı'na milli katılım gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İhracat, Kanada, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Alüminyum sektöründen 5 ayda 1,7 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


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