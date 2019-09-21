Son Dakika Haberleri: Alüminyum ve demir hırsızları yakalandı
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Alüminyum ve demir hırsızları yakalandı

47 dakika önce

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, sanayi bölgesindeki iş yerlerinden demir ve alüminyum çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, Çorum'da yakalandı.

Alüminyum ve demir hırsızları yakalandı, System.String[]
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, sanayi bölgesindeki iş yerlerinden demir ve alüminyum çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, Çorum'da yakalandı.
Sanayi bölgesindeki çok sayıda iş yerinden demir ve alüminyum hırsızlığı yapılması üzerine harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini mercek altına aldı.  Görüntülerden 2 şüpheli tespit edildi. Kimlikleri tespit edilip, teknik takibe alınan şüphelilerin Çorum'da oldukları belirlendi.
Polis tarafından düzenlenen operasyonla Çorum'da yakalanan şüpheliler, A.Ç. (38) ve F.Ç. (36) Merzifon'a getirilerek, adliyeye sevk edildi.


Merzifon, Polis, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:37 Kaynak: DHA
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