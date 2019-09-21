Alüminyum ve demir hırsızları yakalandı
47 dakika önce
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, sanayi bölgesindeki iş yerlerinden demir ve alüminyum çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, Çorum'da yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:37 Kaynak: DHA
AMASYA'nın Merzifon
ilçesinde, sanayi bölgesindeki iş yerlerinden demir ve alüminyum çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, Çorum
'da yakalandı.
Sanayi bölgesindeki çok sayıda iş yerinden demir ve alüminyum hırsızlığı yapılması üzerine harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini mercek altına aldı. Görüntülerden 2 şüpheli tespit edildi. Kimlikleri tespit edilip, teknik takibe alınan şüphelilerin Çorum'da oldukları belirlendi. Polis
tarafından düzenlenen operasyonla Çorum'da yakalanan şüpheliler, A.Ç. (38) ve F.Ç. (36) Merzifon'a getirilerek, adliyeye sevk edildi.
Köpeği silahla öldürüp balkondan attılar Köprüdeki intihar girişimini küçük kızına canlı canlı izletti 67 yaşındaki adam, eski sevgilisi zannedip yanlış kadını vurdu 7 bin polisin görevlendirildiği Sarı Yelekliler eylemi 45. haftasında da devam etti