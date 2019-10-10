Alüminyumun küresel oyuncuları İstanbul'da ağırlanıyor

Türkiye'de ve global alanda faaliyet gösteren alüminyum sektörünün önde gelen şirketlerinin yer aldığı ALUEXPO 2019 Fuarı kapılarını açtı. Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay "Bugün yurtdışı ile entegre olmuş, küresel pazarla birleşmiş, bütünleşmiş bir alüminyum sektörümüz var. İhracatta ulaşılan 3 milyar dolarlık hacim ise gelecek hedeflerimiz için çok önemli bir gelişmedir" dedi.



İhracat rakamlarında 2018 yılını yüzde bir önceki yıla göre yüzde 16'lık artışla kapatan alüminyum sektörü ALUEXPO 2019'da bir araya geldi. 35 ülkeden 400'e yakın katılımcının yer aldığı fuar, alüminyum sektörünün gelecek hedeflerine ulaşmasına katkı verecek. Bugün kapılarını açan ve 12 Ekim tarihine kadar ziyaretçileri ağırlayacak olan ALUEXPO 2019 bu yıl kapsamını genişletti. Fuarda, daha çok sayıda firma, daha büyük alanda daha fazla ziyaretçi ile buluşuyor. Fuarın tamamı satılmış olup eski katılımcıların yanı sıra pek çok yeni firma da sektörle buluşmak için fuarda yerini aldı. Bu yıl 80 yeni katılımcıyı bünyesine katan fuar, 35 ülkeden 397 katılımcı ile kendi rekorunu kırdığı belirtiliyor. 216 yabancı, 400'e yakın katılımcısı ile en son gerçekleştirilen 2017 fuarına göre yabancı katılımcı sayısında yüzde 38, toplam katılımcı sayısında yüzde 24 artış ile büyümesine devam ediyor. Fuarı alüminyum hammadde, mamül ve yarı mamül üreticileri ve tedarikçileri olmak üzere yoğun olarak alüminyum ürün kullanan inşaat ve yapı, otomotiv, beyaz eşya, savunma, ulaştırma, ambalaj, enerji, alüminyum mutfak eşyası ve daha birçok sektör ilgilisi ziyaret ediyor.



Bakan Yardımcısı: Turagay: "Alüminyum geleceğimiz, gelecek hedeflerimiz açısından da çok önemli bir sektör"



Fuarın açılış töreninde açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Yardımcısı Tuna Turagay, "Alüminyum sektöründe dış ticaretimiz, ihracatımız sürekli artıyor. İhracatımız 1 milyar dolar seviyesinden bugün 3 milyar dolara ulaştı. Bugün yurtdışı ile entegre olmuş, küresel pazarla birleşmiş, bütünleşmiş bir alüminyum sektörümüz var. Alüminyumun kişi başı kullanım rakamları, Türkiye'de 12 kg. Bu rakam ABD'de 28, Almanya'da ise 45 kg civarında. Bunu daha da geliştirmeliyiz. Alüminyum geleceğimiz, gelecek hedeflerimiz açısından da çok önemli bir sektör. Hafif, yüzde yüz dönüştürülebilir ve çevreye duyarlı bir ürün. Başta otomotiv olmak üzere sürdürülebilirlik politikaları kapsamında, karbon salınımının azaltılmasında alüminyum çok büyük bir rol oynayacak. Bu fırsat, pazarımızı genişletecek çok büyük bir kaynak" açıklamasında bulundu.



ALUEXPO 2019 ve ALUS'09'un başarısına da değinen Tuna Turagay, "397 katılımcının 216'sı yabancı. Toplam 38 sunum ve 86 bildiri gerçekleştiriliyor. Ulusal ve uluslararası birçok önemli isim burada konuşmacı olarak yer alıyor. Gerçek anlamda imza atılan bu uluslararası başarıyı, tüm fuarlarımızda görmek istiyoruz" dedi.



Anıl: "Dünya'nın dört bir yerinden gelen alüminyum üreticilerinin ve tedarikçilerinin vazgeçilmez buluşma noktası"



Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Anıl, "Cirosu ve istihdamı başta olmak üzere ekonomiye sağladığı katma değeri ile Dünya'nın dört bir yerinden gelen alüminyum üreticilerinin ve tedarikçilerinin vazgeçilmez buluşma noktası oldu. İlki 2009'da organize edilen ALUEXPO'nun, sektörle paralel olarak kısa sürede büyük bir gelişim göstererek, alüminyum konusunda büyüklük açısından dünyanın en önemli 3 fuarından biri haline gelmesindeki en büyük etkenlerden biri ticaretin gelişmesini sağlayacak ağ imkanı sağlıyor oluşudur. ALUEXPO'nun tercih edilmesinin bir başka sebebi de fuarın modern iş akımları ve teknolojilerin platformu olması" ifadelerini kullandı.



9'uncu Uluslararası Alüminyum Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı ve Assan Alüminyum Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Göksal Güngör ise fuarda eşzamanlı olarak gerçekleştirilen sempozyum hakkında şu bilgileri verdi:



"Alüminyum Sempozyumu, 25 yıl önce, alüminyum endüstrisi ile akademiyi bir araya getirme, uluslararası sempozyumlara ve bilimsel çalışmalara yeni bir bölgesel güç katma hedefiyle yola çıktı. Aradan geçen zaman içinde sempozyum, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulduğu, alüminyumla ilgili dünyadaki trendlerin paylaşıldığı çok önemli bir platform haline geldi. Büyük bir özveri ve gayretle yapılan çalışmalar sonucu sempozyumumuzun, her geçen yıl etkinliğinin ve kapsayıcılığının daha da artıyor olması ve bu sene itibarı ile de uluslararası bir kimliğe sahip olması da ayrıca mutluluk verici".



"Türkiye, alüminyumda bir üs haline geldi"



TALSAD ve Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar da "Fuar ve sempozyum sırasında Türkiye alüminyum sektörünün son yıllarda kat ettiği büyük aşamaya hep birlikte tanık olacağımıza inanıyorum. Türkiye alüminyum sektörü özellikle son 15 yılda hem yurt içinde hem de yurt dışında, çok büyük bir gelişim kaydetti. Şirketlerimiz, yatırımlarımız büyüdü ve Türkiye içinde bulunduğumuz coğrafya başta olmak üzere tüm dünya için önemli bir mamül ve yarı mamül üretim üssü haline geldi. Türkiye yaklaşık 1.8 milyon ton alüminyum ve alüminyum ürünleri ithalatı ve yaklaşık 1 milyon ton mamül ve yarı mamül ihracatı ile dünya alüminyum piyasasının küresel bir oyuncusudur" dedi.



Alüminyum sektörünün uzmanları 9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu sahnesinde



ALUEXPO 2019 fuarı ile eş zaman ve mekanda, TALSAD, TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi METEM ve TÜBİTAK MAM işbirliği ile 9'uncu Uluslararası Alüminyum Sempozyumu gerçekleştiriliyor. Sempozyumda sektörün önde gelen isimleri, uzmanlar ve akademisyenler alüminyum sektörü ile ilgili teknolojik gelişmeleri tanıtıyor ve sektörde karşılaşılan problemlerin çözümü konusunda dinleyicilerle bilgi ve görüş paylaşımında bulunmak için etkin bir ortam yaratıyorlar. Sempozyum, sektörü ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlarda irdelemeyi, yeni gelişmeler hakkında bilgilenmeyi ve Türkiye'nin alüminyum dünyasındaki yeri ve geleceğine projeksiyon oluşturuyor.



9. Uluslararası Alüminyum sempozyumu, AA Dünya Aluminium Birliği EA-Avrupa Alüminyum Birliği, GLAFRI Global Alüminyum Folyo Üreticileri Birliği ve Aluminium International'ın destekleriyle uluslararası katılım ve içerikle programlanıyor. Avrupa Alüminyum Birliği Direktörü ve GDA Alman Alüminyum Birliği Genel Müdürü de konuşmaları ile sempozyumda bulunuyor.



Ticaret Bakanlığından 'Alım Heyeti' desteği



ALUEXPO 2019 İhtisas Fuarına, yurtdışı tanıtım faaliyetlerimizin yanı sıra uluslararası ziyaretçi sayısının attırılması amacıyla Ticaret Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde düzenlenen Alım Heyeti Programı'ndan da destek geldi. Program kapsamında tüm alüminyum sektörünü hedefleyen heyet çalışmaları başlatıldı. Ticaret Bakanlığı'ndan gelen desteğin yanı sıra organizatör firma Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen yurtdışı alım heyetleri ile bu yıl daha fazla ziyaretçi ilgi gösterdi. - İSTANBUL