ALUTEAM, Kovid-19 sürecinde milli seferberlik ruhuyla sağlık için üretti

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM), SAHA İstanbul'un koronavirüs (Kovid-19) salgını için milli seferberlik ruhuyla başlattığı destek çalışmalarına malzeme laboratuvarları ve eklemeli imalat üretim laboratuvarları ile katıldı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin açıklamasına göre, koronavirüs, tüm dünyada medikal cihazlara, özellikle solunum cihazına olan ihtiyacı arttırdı. Bu ihtiyaca yönelik Mart 2020'de seferberlik çağrısında bulunan sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul, sahip olduğu tasarım, mühendislik ve üretim faaliyetlerini pandemi sürecinde kullanıma sundu.

Medikal cihaz üreticisi firmaların sağlık cihazı üretiminde kullanılan ve tedarik noktasında sıkıntı yaşanan ekipmanları ile bileşenlerine yönelik hayata geçirilen çağrıya, ALUTEAM de malzeme laboratuvarları ve eklemeli imalat üretim laboratuvarları ile katıldı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen ALUTEAM Tasarım ve Üretim Koordinatörü Cemal İrfan Çalışkan, SAHA İstanbul üzerinden kendilerine ulaşan üretim taleplerini en kısa sürede cevaplandırmak için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Salgının, tüm dünya nüfusunu etkileyen ve ne oranda zarar vereceği belirsiz olan bir süreci de beraberinde getirdiğini aktaran Çalışkan, bu süreçte SAHA İstanbul tarafından özellikle solunum cihazı ve bazı tıbbi talepler konusunda tüm üyelerden sürece destek verebilecekleri konuların talep edildiğini anımsattı.

Çalışkan, "Biz de tasarım, üretim ve malzeme ekipleri olarak, eklemeli imalat üretimi ve sistem bileşen tasarımı, laboratuvar çalışmaları ve malzeme konularında danışmanlık desteği verme kararı aldık. Kısa süre içerisinde SAHA grubundan sonuçlanan tasarımlar tarafımıza iletilmeye başlandı. Bu tasarımlar, plastik ve metal malzemeden üretilebilecek solunum cihazı bileşenleri, solunum cihazlarında kullanılan bazı aparatlar ve sarf malzemeleri olarak özetlenebilir." ifadelerini kullandı.

"Üretimi titizlik ve hızla gerçekleştirdik"

Cemal İrfan Çalışkan, hassas bir dönem olması nedeniyle üretim sürecini büyük bir titizlik ve hızla gerçekleştirdiklerini kaydederek şu açıklamalarda bulundu:

"Bilgisayar destekli bir tasarım verisinin o gün üretime alınarak bir sonraki gün acil kurye ile montaja yetiştirilmesi süreçleri daha önce yaşamadığımız bir hassasiyet ve hızla gerçekleştirildi. Süreçte altı faz devam eden üretimlerde, İzmir Devlet Hastanesi'nin ihtiyaç duyduğu solunum cihazı malzemelerinden yeni üretilmesi planlanan cihaza ait bazı bileşenlere, solunum cihazı motorunda kullanılacak sargı bobinine kadar birçok acil ihtiyaç üretimi yapıldı, bazı konularda danışmanlık hizmeti sağlandı."

Çalışkan, birlik ve beraberlikle üretilen projelerde yer almaktan gurur duyduklarını belirterek, birçok farklı sektörde millileştirme çalışmalarına tasarım, malzeme ve üretim konularında destek veren ALUTEAM'in yeni normale geçiş sürecinde de ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet vereceğini vurguladı.

Cemal İrfan Çalışkan, "ALUTEAM, pandemi süreci ve öncesinde millileştirme alanında birçok sektöre bilgi ve ürün üreten aktif bir araştırma merkezidir. Bu anlamda yeni normale geçişte ve tüm süreçlerde gerek ürün geliştirme, gerekse üretim ve danışmanlık konularında üzerine düşeni yapmaya devam edecektir." bilgilerini verdi.

"Bileşen parçaların imalatını gerçekleştirdik"

ALUTEAM İş Geliştirme Koordinatörü Ömer Sürmen ise, Saha İstanbul komite ve proje çalışmalarında aktif rol oynadıklarını kaydederek, birçok çalışmada birlikte hareket ettiklerini ve çalışmalara destek sağladıklarını bildirdi.

Salgın döneminde de SAHA İstanbul'un hızlı reaksiyon vererek, üyelerinin tıbbi cihaz ve teçhizat üretimine katkı sağlaması konusunda organize olduğunu anlatan Sürmen, organizasyona bilgi birikimi ve üretim kabiliyetiyle destek sağladıklarını aktardı.

"Zamana karşı yarışılan bu dönemde cihazların üretiminin bir an önce yapılması gerekiyordu, bu nedenle hızlı prototipleme cihazlarımızla bileşen parçaların imalatını gerçekleştirdik." ifadesini kullanan Sürmen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve ALUTEAM'in vizyonu doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerinde daima yer alıyoruz. Normalleşme döneminde de ihtiyaçlara cevap vereceğiz. Ülkemizin gelişiminde yerli ve milli üretimin çok büyük bir rolü olduğunu düşünerek bu minvalde projeler geliştiriyor ve bu projeleri hedefe ulaştırarak ülkemize katma değer sağlamaya çalışıyoruz. ALUTEAM bugüne kadar yaptığı gibi, normale geçiş sürecinde de gerek tasarım gerekse üretim kaynakları ile birlikte ihtiyaçlara cevap vermek üzere hazır olacaktır."