Alya Mercan projesinde "nefes aldıran" ödeme avantajları

Akkuş Gayrimenkul'ün stratejik ortağı olduğu BOSS4 Gayrimenkul imzasıyla Beylikdüzü-Kavaklı'da "Nefes aldıran rengarenk bir yaşam" ortamı sunmaya hazırlanan Alya Mercan projesi, ödeme avantajıyla da yatırımcılara rahat bir nefes aldırıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Alya Mercan projesinde müşterilere avantajlı ödeme imkanı sunuluyor. Buna göre, 5 bin 548 metrekarelik alan üzerinde 4'er katlı 4 blokta inşa edilen ve 1+1, 2+1, 3+1, 4+2, 5+2, 6+2 büyüklüklerde olmak üzere 84 daireden oluşan projede, yüzde 0,97 faizli 120 ay vadeli ödeme avantajı bulunuyor.

Proje de 97 ile 326 metrekare arasında değişen büyüklüğe sahip dairelerin fiyatları 600 bin TL'den başlayıp, 3 milyon TL'ye kadar uzanıyor. Projede teslimler, Aralık 2022'de yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, BOSS4 Gayrimenkul İnşaat olarak, 2021'in ilk projesi Alya Mercan ile yatırımcıları Beylikdüzü'nün en çok değerlenen bölgesi Kavaklı'da "Nefes aldıran rengarenk bir yaşam" ortamıyla tanıştırmaya hazırlandıklarını vurgulayarak, yatırımcılara sundukları ödeme avantajıyla da onlara rahat bir nefes aldırmayı hedeflediklerini aktardı.

Akkuş, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Projemizin merkezi lokasyonu, yatay mimari tasarımı, tüm bloklarını birleştiren geniş bahçesi, hemen her dairede balkon bulunması gibi özellikleriyle yola çıkarak yatırımcılarımıza 'Nefes aldıran rengarenk bir yaşam' ortamı vaat ediyoruz. Üstelik yola çıkarken, yatırımcılarımıza inşaat çalışmalarımıza ara vermeden projemizi hızla tamamlayarak, belirlediğimiz tarihte teslimleri gerçekleştireceğimiz yönünde bir söz de verdik. Bugün geldiğimiz son noktada yatırımcılarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmek için inşaat çalışmalarımızla hızla ilerlerken, projemiz ile sunduğumuz avantajlara bir yenisini daha ekliyoruz. Faiz oranlarının yeniden tırmanışa geçtiği bir ortamda, yatırımcılarımızı yüzde 0,97 faiz oranı ve 120 aya varan vadelendirme avantajı sunuyoruz. Böylece yatırımcılarımıza sunduğumuz avantajları çeşitlendiriyoruz. Onlara 'Nefes aldıran rengarenk bir yaşam'ın kapılarını açmadan önce, ömür boyu sürecek rahat bir nefes aldırıyoruz."

Bölgeye yeni yaşam anlayışı kazandıracak

Alya Mercan, Beylikdüzü'nün merkezinde yer alan konumu, sahip olduğu yatay mimari konsepti ve atmosferiyle bölgeye yeni bir yaşam anlayışı kazandırmaya hazırlanıyor. Şehrin kalabalığından uzak, ferah bir yaşam alanı yaratan proje, merkezi konumunun verdiği avantajı, sunduğu izole ama aynı zamanda aktif yaşam anlayışıyla birleştiriyor. 4 bloğun tümünü birleştiren geniş bir bahçesi bulunan proje, sosyal donatı alanlarıyla doğanın içinde, tam anlamıyla bir sosyalleşme ortamı yaratıyor.

Çocuklu aileler ile beyaz yaka çalışanları buluşturuyor

Alya Mercan projesi 97 ile 326 metrekare arasında değişen daireleri ve üst düzey donanımıyla çocuklu aileler ile beyaz yaka çalışanların beklentisini aynı anda karşılıyor.

Alya Mercan projesi ayrıca, konumuyla yatırımcıları da cezbediyor. 600 yat bağlama kapasitesine sahip West İstanbul Marina'ya 5, Yaşam Vadisi'ne 2 dakikalık mesafede yer alan proje, okullar bölgesine 1 dakika, İDO iskelesine 5 dakika, toplu taşıma alternatiflerine 7 dakika, TEM bağlantı yoluna 5 dakika, E-5bağlantı yoluna 5 dakika, en yakın eğitim kurumlarına 1 dakika, hastanelere 5 dakika uzaklıkta bulunuyor.

Yatay mimarinin en modern örneğini sunan Alya Mercan, 4 bloğu birleştiren geniş bahçesiyle nefes aldıran ferah bir yaşam alanı yaratıyor. En modern yapım teknikleri kullanılarak tasarlanan proje, içerisinde yer alan fitnesscenter, çocuk oyun alanı sauna, kapalı yüzme havuzu, basketbol ve futbol sahası gibi sosyal donatı alanlarının yanı sıra, sahip olduğu özel çevre düzenlemesi ve peyzajıyla da ferah yaşam alanı konseptini destekliyor. Sunduğu 7/24 güvenlik hizmetiyle de ayrıcalıklı yaşam alanlarının vazgeçilmesi olan kusursuz bir güvenlik donanımı sunuyor.