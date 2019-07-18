Son Dakika Haberleri: Alyans hırsızı tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Alyans hırsızı tutuklandı

41 dakika önce

MERSİN'de, müşteri gibi girdiği 2 kuyumcudan alyans çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan A.H. (23) tutuklandı.

Alyans hırsızı tutuklandı, System.String[]
MERSİN'de, müşteri gibi girdiği 2 kuyumcudan alyans çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan A.H. (23) tutuklandı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
8 Temmuz'da kent merkezindeki bir kuyumcunun vitrinindeki alyansları inceleyen kişi, dükkana girip beğendiği modelleri denedi. Alyansları takıp çıkararak fiyat alan bu kişi, kuyumcunun dalgınlığından faydalanıp tezgahtaki yüzüklerden bazılarını çaldı. Şüphelinin iş yerinden ayrılmasının ardından hırsızlık olayını fark eden kuyumcu, polise haber verdi. İhbar üzerine kuyumcuya gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip kimliğini belirlediği A.H.'yi başka bir kuyumcudan alyans çaldıktan sonra kaçmaya çalışırken yakaladı.
Emniyetteki sorgusunda paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını öne süren A.H., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı! Afili Aşk'ın son bölümünde neler oldu? Günlük burç yorumları 18 Temmuz 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Şırnak'ta EYP patlaması sonucu yaralanan asker, şehit oldu Ekonomistler Merkez Bankasından güçlü bir faiz indirimi bekliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 11:28:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alyans hırsızı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]