Alyans hırsızı tutuklandı
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MERSİN'de, müşteri gibi girdiği 2 kuyumcudan alyans çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan A.H. (23) tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:46 Kaynak: DHA
MERSİN'de, müşteri gibi girdiği 2 kuyumcudan alyans çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan A.H. (23) tutuklandı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
8 Temmuz'da kent merkezindeki bir kuyumcunun vitrinindeki alyansları inceleyen kişi, dükkana girip beğendiği modelleri denedi. Alyansları takıp çıkararak fiyat alan bu kişi, kuyumcunun dalgınlığından faydalanıp tezgahtaki yüzüklerden bazılarını çaldı. Şüphelinin iş yerinden ayrılmasının ardından hırsızlık olayını fark eden kuyumcu, polise haber verdi. İhbar üzerine kuyumcuya gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip kimliğini belirlediği A.H.'yi başka bir kuyumcudan alyans çaldıktan sonra kaçmaya çalışırken yakaladı.
Emniyetteki sorgusunda paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını öne süren A.H., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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