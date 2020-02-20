Alyılmaz: "Türkler Türklere ilgisiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alyılmaz: 'Türkler Türklere ilgisiz' - Son Dakika

Alyılmaz: "Türkler Türklere ilgisiz"

13 dakika önce

Orhun kitabeleri ve eski Türk dili üzerine çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, Türk toplumunun Orta Asya Türk coğrafyasına ve köklerine ilgisiz kaldığını söyledi.

Alyılmaz:

Orhun kitabeleri ve eski Türk dili üzerine çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, Türk toplumunun Orta Asya Türk coğrafyasına ve köklerine ilgisiz kaldığını söyledi.


Dil bilimci akademisyen Prof. Dr. Cengiz Almılyaz, Nilüfer Belediyesi ve Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Derneği iş birliği ile "Asya'dan Bursa'ya eski Türk kültür ve uygarlık eserleri" başlıklı bir konferans verdi. Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde yapılan konferansta, Orta Asya coğrafyasındaki eski Türk eserleri üzerindeki motif, tasvir, duvar resimleri, hiyeroglif, damga, sembol, adetler ve halk dansları figürleri ile Bursa ve Anadolu coğrafyasındaki karşılıkları arasındaki büyük benzerliklere dikkat çeken Alyılmaz, Türklerin kültürel genlerinin kök saldığı Orta Asya Türk coğrafyasına Türk toplumunun ilgisiz kaldığını söyledi.


2020 yılının UNESCO tarafından "Bilge Tonyukuk yılı" ilan edildiğini belirten Alyılmaz, adı bilinen ilk Tük yazar ve Türk tarihçisi olan, Göktürk devletinin kuruluşunda yer alan, vezirlik yapan ve aynı zamanda Tonyukuk kitabelerini ortaya koyan Bilge Tonyukuk'un yeterince tanınmadığını ifade etti.


Moğolistan, Kırgızistan, Hakasya, Tuva ve Altay özerk cumhuriyetleri gibi yerlerde Türk yazıtları üzerine yıllardır çalıştığını anlatan Alyılmaz "Bu konudaki çalışmalarım hakkında konferans vermem için 20 ülkeden davet alıyorum, ancak üzülerek söylüyorum, ne yazık ki Türkiye'de salonlar dolmuyor, bu konudaki kitaplar satılmıyor. Bu eserler, bu kitabeler sağcının-solcunun değil, hepimizin. Çocuklarımızın adını Bilge, Kaan koyuyoruz, ama iş Bilge Kaan'ın kim olduğuna gelince, yazıtlarına gelince sahip çıkılmıyor. Bunu anlamak mümkün değil" dedi.


Alyılmaz, Türk tarihçilerin sürekli bir yanlış yönlendirme ile Türklerin sadece göçebe bir toplum olduğu gibi bir kalıbı kullandığını, ancak Türk kültür ve medeniyetinin bu kalıba sığamayacak kadar köklü olduğunu anlattı. - BURSA

Asya Türk, Bursa, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Almanya'da nargile kafelere düzenlenen saldırılarda Türk vatandaşlar da hayatını kaybetti
Almanya'da 5 Türk'ün can verdiği nargile kafe saldırılarının arkasından ırkçılık çıktı Almanya'da 5 Türk'ün can verdiği saldırının failinin kimliği belli oldu Küçük filozof Atakan'ın annesi canlı yayında duyurdu: İstanbul'daki bütün kolejlerden teklif aldık

Son Dakika Haberleri
11:50 Firuze, Ertan'la yüzleşti!
11:41 Bu hastalıklar vertigoyu tetikliyor
11:41 Babil dizisi, 6. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı
11:41 Ferit Aktuğ'dan rekor açılış
11:41 Şarkıcı Yalın yollara düşecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 12:53:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alyılmaz: "Türkler Türklere ilgisiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]