Son Dakika Haberleri: Alzaymır farkındalığı için Kordon'da yoga yaptılar - İZMİR
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Alzaymır farkındalığı için Kordon'da yoga yaptılar - İZMİR

1 saat önce

İzmir'de "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" kapsamında Kordon'da bir araya gelen grup alzaymır hastalığa dikkat çekmek için çimlerde yoga yaptı.

İzmir'de "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" kapsamında Kordon'da bir araya gelen grup alzaymır hastalığa dikkat çekmek için çimlerde yoga yaptı.

Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenledikleri etkinlikte 60 kişilik grup Kordon'da bulunan çimlerde bir araya geldi.

Yoga eğitmenleri Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar ile Gülin Zeytunlu'nun tarafından yönetilen seansta katılımcılar körfez kenarında yoga yapmanın keyfini çıkardı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, çoğunluğu kadınlardan oluşan grup yaklaşık bir saat boyunca nefes egzersizi ve meditasyon yaparak dinginlik sağladı.

Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi Belgin Karabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada etkinliği 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında düzenlediklerini söyledi.

İzmirlilerin etkinliklerine yoğun ilgi gösterdiğini belirten Karabaş, "Bu hafta kapsamında tango, halk dansları etkinliği düzenledik. Sloganımız 'hayatın içinde ol, alzaymır olma' diyoruz. Etkinliğe katılan tüm İzmirlilere teşekkür ediyoruz." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serpil Keskin de hayatın içinde yaşamın içinde olmak için bu etkinliği her yıl düzenlediklerini, Dünya Alzheimer Günü kapsamında İzmir Saat Kulesi'nin bu akşam hastalığın farkındalık rengi olan mor ışıklarla aydınlatılacağını sözlerine ekled

Alzaymır farkındalığı için Kordon'da yoga yaptılar - İZMİR

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:52 Kaynak: AA
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