Alzaymır gönüllüleri buluşması - Son Dakika
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Alzaymır gönüllüleri buluşması

6 saat önce

Türkiye Alzaymır Derneği Konya Şubesi tarafından alzaymır gönüllülerini buluşturan program düzenlendi.

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Türkiye Alzaymır Derneği Konya Şubesi tarafından alzaymır gönüllülerini buluşturan program düzenlendi.

Konya'da bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Alzaymır Gündüz Yaşam Merkezi'nin, Türkiye'ye örnek çalışmalar yaptığını söyledi.

Merkezin, alzaymır hastalarının yanında hasta yakınlarının da yaşamını kolaylaştırdığını ifade eden Kılca, şunları kaydetti:

"Merkez, hem Alzheimer hastalarının yaşam kalitesini artırıp hayatın içine daha fazla dahil olmalarını sağlıyor hem de hasta yakınlarının kendilerine daha fazla zaman ayırmalarına vesile oluyor. Alzaymır Gündüz Yaşam Merkezi'mizde büyük bir gayret, özen ve özveri var. Burada zamanından feragat ederek hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın yanında olan tüm gönüllülerimize özellikle teşekkür ediyorum."

Konya Alzaymır Derneği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Figen Güney, merkez bünyesinde alzaymır hastaları ve yakınlarının huzur ile refahlarını ön planda tutarak özveri, sevgi, saygı ve güven çerçevesinde yenilikçi ve profesyonel bir yaklaşımla kaliteli hizmet sunmayı kendilerine hedef olarak belirlediklerini belirtti.

Programa Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Türkiye Alzaymır Derneği Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Figen Güney ile Alzaymır Gündüz Yaşam Merkezi gönüllüleri de katıldı.

Karatay, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:54 Kaynak: AA
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