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Alzaymır hastaları bakır işleyerek terapi oluyor - Son Dakika

Alzaymır hastaları bakır işleyerek terapi oluyor

29.09.2021 11:38
Alzaymır hastaları bakır işleyerek terapi oluyor, System.String[]

Gaziantep'te Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi ile Bakırcılar ve Sedefçiler Odası iş birliğiyle hazırlanan etkinlik kapsamında, hastalar bakır işleyerek terapi ediliyor.

Gaziantep'te Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi ile Bakırcılar ve Sedefçiler Odası iş birliğiyle hazırlanan etkinlik kapsamında, hastalar bakır işleyerek terapi ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında desteklenen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018'de hayata geçirilen Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'ndeki yaklaşık 100 hasta, dönüşümlü olarak Bakır Merkezi'ne gelerek burada işledikleri bakırlardan çıkan seslerle huzur buluyor.

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, AA muhabirine, yaklaşık 44 yıldır bu mesleği yaptığını, merkezde alzaymır hastalarını gördüğünde çok mutlu olduğunu belirtti.

İşkur, Halk Eğitim Merkezi ve odaları iş birliğinde birçok meslek edindirme projeleri bulunduğunu vurgulayan Açık, "Alzaymır hastalarını gördüğümüz zaman davet etmek istedik. Buraya gelen hastalar inanın çok mutlu oldu. Şarkı söyleyip bakır işlediler. Ben gurur duydum. Bu hastalara çok değer vermemiz gerekiyor. " dedi.

Bakır işlemeciliğinin alzaymır hastalarına çok iyi geldiğini anlatan Açık, "Burada hastalarımız devamlı merkezimize geldikleri taktirde iyileşebilirler. Şimdi bile bazı hastalar, geçmişi, az da olsa hatırlamaya başladı. Burası hastalarımıza terapi oldu. Canı sıkılan olursa bakır işlesin. Belli bir zamandan sonra bakır işlemek insana müzik dinlemek gibi gelir. Hastalarımız etkisini görmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Alzheimer Merkezi Moral Evi Birim Sorumlusu Eda Tağman ise merkezde bir ve ikinci derece alzaymır hastalarına hizmet verdiklerine değinerek, "Alzaymır hastalarının tedavisi mümkün değil. Amacımız, hastalığı bir nebze olsun durdurmak. Bizim için hasta yakınları, hastalarımız kadar önemli. Hasta yakınlarımız ile sürekli irtibat halindeyiz. Onların üzerindeki yükü biraz olsun azaltmayı da hedefliyoruz." diye konuştu.

"Hastalarımızın eline çekiç yakıştı"

Merkezde bakır işlediklerini ifade eden Tağman, "Hastalarımızın eline çekiç çok yakıştı. Bu tür etkinlikler hastalarımız için çok önemli. Burada hastalarımız kendilerini daha iyi hissediyor. Bakır işlemek ayrıca hastalarımızın hafızalarına iyi geliyor. Hastalarımız bir nevi bakır ile terapi oluyor." dedi.

"Burada, tak tak sesleri ile terapi oluyorum"

Hastalardan Ekrem Gür ise "Eğlenceli bir iş. Burada, tak tak sesleri ile terapi oluyorum. Sesler bana müzik gibi geliyor. Biraz olsun rahatladım." diye konuştu.

Hastalardan Abdullah Yıldırım da "Stresi alan bir iş. Eskiden insanlar bakırdan bileklik gibi şeyleri ayaklarına takarlardı. Ben nenemden hatırlıyorum. Buraya gelince hatırladım." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alzaymır hastaları bakır işleyerek terapi oluyor - Son Dakika


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