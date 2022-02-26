Alzaymır hastası kadın için zamanla yarıştılar - Son Dakika
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Alzaymır hastası kadın için zamanla yarıştılar

26.02.2022 00:16
Alzaymır hastası kadın için zamanla yarıştılar

Edirne'de öğle saatlerinde evinden ayrılan 82 yaşındaki alzaymır hastası kadın, 5 saat sonra jandarma ve köy halkı tarafından göletin yanında bulundu.

Edirne'de öğle saatlerinde evinden ayrılan 82 yaşındaki alzaymır hastası kadın, 5 saat sonra jandarma ve köy halkı tarafından göletin yanında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Çukurköy Köyü'nde yaşayan 82 yaşındaki alzaymır hastası Sabbel Erdi'nin evden ayrıldığını fark eden yakınları, köyde arama yaptı. Ancak saatler ilerledikçe yaşlı kadını bulamayan köy halkı, jandarma ekiplerinden yardım istedi. Alzaymır hastası kadını bulmak için zamanla yarışan jandarma ekipleri ve köy halkı, 5 saat sonra kadını köy göletinin kıyısında buldu. Köyde bulunan kıraathaneye getirilen yaşlı kadın, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşayan yaşlı kadının, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - EDİRNE

Alzaymır hastası kadın için zamanla yarıştılar
Alzaymır hastası kadın için zamanla yarıştılar
Alzaymır hastası kadın için zamanla yarıştılar
Alzaymır hastası kadın için zamanla yarıştılar
Alzaymır hastası kadın için zamanla yarıştılar

YORUMLAR
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Jandarma, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alzaymır hastası kadın için zamanla yarıştılar - Son Dakika


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