Alzaymır hastası kayıp kadın jandarma tarafından bulundu - Son Dakika

Alzaymır hastası kayıp kadın jandarma tarafından bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan alzaymır hastası 81 yaşındaki kadın,jandarma ekipleri tarafından bulunup ailesine teslim edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan alzaymır hastası 81 yaşındaki kadın,jandarma ekipleri tarafından bulunup ailesine teslim edildi. Çatallar Mahallesi muhtarının alzaymır hastası olan H.K. isimli kadının kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerinin vatandaşlarla beraber yaptığı arazi araması neticesinde H.K., ikametinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta zeytin bahçesinde bulundu. Yapılan sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu belirlenen 81 yaşındaki kadın ailesine teslim edildi. - ANTALYA

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