Son Dakika Haberleri: Alzaymır Hastası, Kıyafetindeki Numaradan Bulunuyor

Alzaymır Hastası, Kıyafetindeki Numaradan Bulunuyor

7 dakika önce

Muğla'nın Ula ilçesinde sürekli kaybolan alzaymır hastası 87 yaşındaki Nazmi Tican çocukları tarafından elbisesine işlenen telefon numarası sayesinde bulunuyor.

Alzaymır Hastası, Kıyafetindeki Numaradan Bulunuyor, System.String[]
Muğla'nın Ula ilçesinde sürekli kaybolan alzaymır hastası 87 yaşındaki Nazmi Tican çocukları tarafından elbisesine işlenen telefon numarası sayesinde bulunuyor.

Turnalı mevkisinde yaşayan alzaymır hastası Tican, sürekli uzaklaştığı evini hastalığı nedeniyle bulamaz hale geldi. Bazen uzun süren aramalar sonucu bulunan Tican'ın çocukları, babalarının kıyafetlerine isim ve soy ismi ile bir telefon numarasını iğne ve iplikle nakşetti.

Tican, artık kıyafetindeki numaralar sayesinde kaybolduktan kısa süre sonra ailesine kavuşuyor.

Tican'ın torunu Mehmet Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaybolduğunda dedesinin başına bir olumsuzluk geleceği korkusu yaşadıklarını söyledi.

Dedelerini tanımayan kişilerin kıyafetindeki numara sayesinde kendilerine ulaştığını anlatan Ersoy, dedesinin bu sayede kısa sürede bulunduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:02 Kaynak: AA

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