Alzheimer hastası yaşlı adamdan 23 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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Alzheimer hastası yaşlı adamdan 23 gündür haber alınamıyor

11.12.2021 09:54

Alzheimer hastası yaşlı adamdan 23 gündür haber alınamıyor Yıldız ailesi, 23 gün önce evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen babalarını arıyor Ercan Yıldız: "Adana'yı didik didik aradık" Sevgi Yıldız: "Sanki yer yarıldı, yerin içine girdi" Adana'da 23 gün önce evden çıkan ve bir daha geri...

Alzheimer hastası yaşlı adamdan 23 gündür haber alınamıyor

Yıldız ailesi, 23 gün önce evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen babalarını arıyor

Ercan Yıldız:

" Adana'yı didik didik aradık"

Sevgi Yıldız:

"Sanki yer yarıldı, yerin içine girdi"

ADANA - Adana'da 23 gün önce evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Alzheimer hastası 81 yaşındaki Mehmet dede, ailesi tarafından her yerde aranıyor.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesinde çocuklarıyla birlikte oturan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Ali Yıldız, 19 Kasım Cuma günü saat 16.00 sıralarında camiye gitmek için evden çıktı. Saatler geçmesine rağmen eve dönmeyen Yıldız'dan bir daha haber alınamadı.

Polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunan Yıldız ailesi, sosyal medya üzerinden ve bastırdığı afişlerle babalarını aramaya başladı. Kentte 23 gündür gitmedikleri yerin kalmadığını belirten aile, babalarının bulunması için yardım bekliyor.

"Hiçbir delil, ipucu yok"

Babası için bütün umutlarının tükendiğini belirten Ercan Yıldız, "23 gündür arıyoruz. Bir tek bugün evde kaldım. Her gün arabayla gidip arıyoruz. Adana'yı didik didik aradık ama bulamadık. Herkes bizimle seferber oldu ama hiçbir delil, ipucu yok. Allah rızası için gören, duyan olursa biz gideriz" diye konuştu.

"Umutlar tükendi"

Mehmet Ali Yıldız'ın gelini Sevgi Yıldız ise günlerdir uyuyamadıklarını söyledi. Kayınbabası için endişelendiğini dile getiren Yıldız, "23 gündür haber yok. Aç mı, susuz mu bilmiyoruz. En son Gülbahçesi Mahallesi'nde sulama kanalının orada görülmüş oradan sonra hiçbir iz yok. Sanki yer yarıldı, yerin içine girdi. Artık umutlar tükendi. Gece yatamıyoruz. Kendisini birde ifade edemiyordu. Türkçe bilmiyordu, sağırda olduğu için kulağına bağırılması lazım. Hiç haber alamadık. Arıyorlar gidip bakıyoruz ama o değil. Resimdeki haliyle şimdi ki hali zaten aynı değildir. Bir gören olursa bizi arasın, gideriz. Ölüyse bile mezarı nerede bilelim, içimiz rahat etsin" ifadelerini kullandı.

Alzheimer hastası yaşlı adamdan 23 gündür haber alınamıyor
Alzheimer hastası yaşlı adamdan 23 gündür haber alınamıyor
Alzheimer hastası yaşlı adamdan 23 gündür haber alınamıyor
Alzheimer hastası yaşlı adamdan 23 gündür haber alınamıyor
Alzheimer hastası yaşlı adamdan 23 gündür haber alınamıyor
Alzheimer hastası yaşlı adamdan 23 gündür haber alınamıyor
Alzheimer hastası yaşlı adamdan 23 gündür haber alınamıyor

YORUMLAR
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Seyhan, Adana, Kasım, Cuma, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alzheimer hastası yaşlı adamdan 23 gündür haber alınamıyor - Son Dakika


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