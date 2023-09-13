Karısını 25 bıçak darbesiyle öldüren yaşlı adam, adliyeye bastonla getirildi - Son Dakika

Karısını 25 bıçak darbesiyle öldüren yaşlı adam, adliyeye bastonla getirildi

Son Güncelleme: 13.09.2023 10:39

Afyonkarahisar'da 89 yaşındaki alzaymır hastası şüpheli, 82 yaşındaki karısını 25'e yakın bıçak darbesiyle öldürdü. Bastonla adliyeye getirilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da 82 yaşındaki karısını 25'e yakın bıçak darbesi ile öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 89 yaşındaki alzaymır hastası şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, şahıs adliyeye 4 ayaklı baston ile getirildi.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞ

Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi'nde Sıddıka Aysal (83) isimli kadının akrabaları kontrol için evlerine geldiklerinde Aysal'ı hareketsiz yerde yatarken buldu. Akrabaları ardından jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları kontrolde yaşlı kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirledi.

YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKTİ

Olay sonrası kadının G.A. (89) isimli alzaymır hastası kocası gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.A.'nın adliyeye 4 ayaklı bastonla getirilmesi dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, Üsküdar, Özburun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karısını 25 bıçak darbesiyle öldüren yaşlı adam, adliyeye bastonla getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karısını 25 bıçak darbesiyle öldüren yaşlı adam, adliyeye bastonla getirildi - Son Dakika
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