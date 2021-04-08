Alzaymır hastası ulu çınarlar, müzikli terapi ile moral depoluyor - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nde uygulanan müzikli terapi ile hastalar moral ve motivasyon depoluyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında desteklenen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'ndeki yaklaşık 100 hasta, davul, tef, darbuka çalıp şarkılar söyleyerek hoş vakit geçiriyor, hayata daha sıkı tutunmaları sağlanıyor.

Müzikli terapi sayesinde ulu çınarlara moral veriliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren merkez hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, "Buradaki hastaların yaşam kalitelerini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Alzaymır hastalığının tam tedavisi mümkün değil. Amacımız bu hastalığın ilerlemesini azaltmak. Etkinlikler içerisinde en önemli unsurlardan biri müzik. Müziği çok iyi kullanmak gerekiyor. Müzik, herkesin bildiği gibi toplum arasında ruhun gıdası olarak nitelendiriliyor. Özellikle bireylerin grup halinde veya bireysel şekilde eşlik edebilecek türden müzikler seçilerek onların terapi olması sağlanıyor. Müzikle hastaların pozitif yönden etkilendiğini gördük. Dolayısıyla hastaların yaşam standartları yükselmiş oluyor. Merkezdeki ulu çınarlar, müzikli etkinliğe katılıp moral buluyor. Burada onların kaliteli zaman geçirmelerine katkıda bulunuluyor" dedi.

"Şarkılara eşlik edip stres atıyoruz"

Alzaymır hastalığı nedeniyle merkezde tedavi gören İbrahim Halil Bazatlı, yaklaşık bir yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu rahatsızlandığını ve 11 gün yoğun bakımda kaldığını ayrıca eşinin de kanser tedavisi gördüğünü belirterek, "Rahatsızlığımın ardından Moral Evi'ne geldim. Burada gerçekten moral buluyorum. Haftada iki gün geliyorum. Merkezde fizik tedavi, beyin jimnastiği, spor, zeka akıl oyunları gibi etkinliklerin yanı sıra müzik enstrümanlarını çalışıyoruz. Şarkılara eşlik edip söylüyoruz. Stres atıp rahatlıyoruz. Müzik dinletisi çok güzel bir duygu ve mutlu oluyoruz. Sıkıntılardan bunalmışız ama müzikle rahatlayıp huzur buluyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP