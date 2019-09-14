Alzaymır hastası yaşlı kadını jandarma ekipleri buldu

Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki alzaymır hastası kadın, jandarma ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, 12 Eylül'de evinden Taşucu Mahallesi'ne gitmek için ayrılan M.Y'den (78) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleriyle bölgede arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Takip köpeklerinin de katıldığı 2 gün süren çalışmada, yaşlı kadın bir arazide bulundu.

M.Y, tedbir amaçlı sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.