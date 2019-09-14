Son Dakika Haberleri: Alzaymır hastası yaşlı kadını jandarma ekipleri buldu
Son Dakika Güncel Haber

Alzaymır hastası yaşlı kadını jandarma ekipleri buldu

1 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki alzaymır hastası kadın, jandarma ekiplerince bulundu.

Alzaymır hastası yaşlı kadını jandarma ekipleri buldu, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki alzaymır hastası kadın, jandarma ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, 12 Eylül'de evinden Taşucu Mahallesi'ne gitmek için ayrılan M.Y'den (78) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleriyle bölgede arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Takip köpeklerinin de katıldığı 2 gün süren çalışmada, yaşlı kadın bir arazide bulundu.

M.Y, tedbir amaçlı sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Jandarma, Silifke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa'da bir ilki gerçekleştiren Türk kadın doktora büyük onur
Soyunma kabininde genç kızın videolarını çeken sanıktan pes dedirten savunma! Galatasaray, Dragana Stankovic'i transfer etti ABD'de ölen doktorun evinde 2 binden fazla fetüs bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 17:55:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alzaymır hastası yaşlı kadını jandarma ekipleri buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]