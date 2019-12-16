Alzheimer Derneğinden Başkan Güney'e ziyaret - Son Dakika

Balıkesir Alzheimer Hastalarını Destekleme Derneği Başkanı Sevil Beke ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Nurettin Güney'i ziyaret etti.



Dernek Başkanı Sevil Beke, alzheimer hastalarının evlerinde kapalı kalmamalarını sağlamak ve sosyal hayata katılarak kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak için Reşadiye Mahallesinde bir rehabilitasyon merkezi yapmayı planladıklarını söyledi. Ziyaret sonrası Kaymakam Osman Ateş, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güngör ve dernek yönetimiyle birlikte Reşadiye Mahallesine giden Belediye Başkanı Nurettin Güney, yapılması planlanan rehabilitasyon merkezi için boşaltılan ilköğretim okulunda incelemelerde bulundu. Başkan Nurettin Güney, Susurluk Belediyesi olarak imkanlar ve kanunlar çerçevesinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. - BALIKESİR