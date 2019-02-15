Son Dakika Haberleri: Alzheimer Gündüz Yaşam Ve Sosyal Aktivite Merkezi Umut Oluyor

Alzheimer Gündüz Yaşam Ve Sosyal Aktivite Merkezi Umut Oluyor

1 saat önce

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılan ve Trakya'da bir ilk olan Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi, Alzheimer hastalarına hizmet vermeye devam ediyor.

Alzheimer Gündüz Yaşam Ve Sosyal Aktivite Merkezi Umut Oluyor, System.String[]

KENDİ YAŞITLARI İLE VAKİT GEÇİRİP HOBİLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR

Altınova Mahallesi'nde faaliyete geçen Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi'nde günün belli bölümlerinde Alzheimer hastası vatandaşlar aileleri tarafından merkeze getirilerek gün boyunca kendi yaşıtları ile vakit geçirerek hobilerini geliştiriyor.

GÜN BOYU ETKİNLİKLER İLE HASTALIK YAVAŞLATILMAYA ÇALIŞILIYOR

13 Kasım 2018 tarihinde açılan merkezde Alzheimer hastaları hobileri ve yetenekleri dahilinde hazırlanan etkinliklerle gün boyu Alzheimer hastalığını yavaşlatmak için destek alıyor.

20 HASTAYA HİZMET VERİYOR

1 doktor, 1 hemşire, 1 sağlık teknikeri, 1 sosyolog ve 1 yardımcı hizmetlinin görev yaptığı ücretsiz olarak hizmet veren Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi an itibari ile 20 hastaya hizmet veriyor.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Altınova Mahallesi Seray Sokak No: 9/2 adresinden başvuruların devam ettiği Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezinden Alzheimer hastası vatandaşlar hafta içi 09.30 – 16.00 saatleri arasında yararlanabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:56 Kaynak: Bültenler

Altınova Mahallesi, Güncel
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