Alzheimer hasta konukevi tamamlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alzheimer hasta konukevi tamamlanıyor - Son Dakika

Alzheimer hasta konukevi tamamlanıyor

6 saat önce

Bursa'da ilk ve örnek olacak alzheimer hasta Konukevi'nin ilk etabı Mart ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Alzheimer hasta konukevi tamamlanıyor, System.String[]

Bursa'da ilk ve örnek olacak alzheimer hasta Konukevi'nin ilk etabı Mart ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.


Nilüfer Belediyesi ve Uluslararası Lions Kulübü Dernekleri 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilen Nilüfer Belediyesi Lions - Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi inşaatı yakında tamamlanacak. 2014 yılında temeli atılan ve toplam 3 bin 700 metrekare inşaat alanına sahip olan projenin yüzde 90'ı tamamlandı. İç tefrişatın tamamlanmasıyla projenin ilk etabının Mart ayı sonunda bitirilmesi hedefleniyor. Gündüzlü bakım hizmetinin de verileceği merkezde, 48 hastanın konaklayabileceği çift kişilik 24 oda bulunuyor. Tüm ayrıntıların ele alındığı merkezde özel bakım üniteleri, aktivite salonları ve teknik servisler de yer alacak.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, projeyi yerinde inceledi. Uluslararası Lions Kulübü Dernekleri 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu yetkilileri ve ilgili personelin hazır bulunduğu inceleme gezisinde tüm teknik detaylar ele alındı. Projenin büyük bir ihtiyaca cevap vereceğini ifade eden Başkan Turgay Erdem, "Günümüzde Alzheimer hastalığı sürekli artıyor. Bu tür merkezlere ihtiyaç her geçen gün ortaya çıkacak. Burada kurum olarak Lionslar ile örnek bir işbirliğine imza attık. Katkılarından dolayı Lions camiasına teşekkür ediyorum. Bu tür örneklerin çoğalmasını arzu ediyoruz" dedi. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'ye yapılan siber saldırıları anlık olarak tespit edip bertaraf eden kurumun açılışını Erdoğan yapacak
Bursa'da mağaza açılışı nedeniyle yapılan indirim kampanyası izdihama neden oldu "Özel indirim" reklamı mağaza açılışında izdihama neden oldu Son dakika: Tayland'da silahlı saldırı! Asker ateş açtı: En az 10 ölü

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 16:29:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alzheimer hasta konukevi tamamlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]