Alzheimer hastaları emin ellerde

ESKİŞEHİR - Tepebaşı Belediyesinin Aşağı Söğütönünde bulunan Yaşam Köyü'nde hizmete sunduğu Alzheimer Konukevinde uzman personeller tarafından düzenli olarak tedavileri gerçekleştirilen yaşlılar, gün içerisinde yaptıkları çeşitli aktivitelerle de keyifli vakit geçiriyor. Hasta yakınları ise, aile ortamının sağlandığı konuk evlerinde kalan anne, baba ve yakınlarının sağlıklarındaki olumlu gelişmelere ve mutlu olmalarına şahit olmaktan son derece memnun olduklarını dile getiriyor.

Tepebaşı Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında hayata geçirdiği birbirinden değerli projelerle takdir toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda sağlık alanında da birçok önemli adım atan ve atmaya devam eden Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir'de yaşayan Alzheimer hastalarına ise gerek kendi gerekse bir takım kuruluşlarla birlikte Aşağı Söğütönü'nde bulunan Yaşam Köyü'nde açtığı Alzheimer Konukevinde hizmet vermeyi sürdürüyor. Alzheimer hastası vatandaşların ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla hizmete sunulan konuk evinde görevli doktorlar, hemşireler ve diğer görevli personeller ise misafirlerine aile ortamı sağlarken, hastaların ilaçlarının düzenli takibinden düzenli beslenmelerine kadar birçok konuyu da titizlikle gerçekleştiriyor. Günlerini alanlarında uzman personeller eşliğinde çeşitli aktiviteler yaparak geçiren hastaların sağlık durumlarındaki olumlu gelişmeler ve gözlerinden okunan mutluluk da yakınlarını son derece memnun ediyor.

"Annemi buraya getirdiğimizde hiç yürüyemiyordu, şimdi ise yürümeye başladı"

Eti Alzheimer Konukevi'nde kalan Alzheimer hastası 82 yaşındaki İsmihan Demirel'in kızı Tülin Yaman, 3,5 yıl önce buraya getirdiklerinde annesinin hiç yürüyemediğinden bahsederek annesinin sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğine ve şu anda yürüyebilir duruma geldiğine dikkat çekti. "Gözüm hiç arkada değil" diyen Yaman, "Biz annemi buraya getirdiğimiz zaman annem çok kötü durumdaydı. Yaklaşık 3,5 yıl önce annemi buraya getirdiğimizde hiç yürüyemiyordu. Aradan geçen zamanın ardından ise şimdi annem yürümeye başladı. O yüzden buranın faydasını çok gördük. Burada fizik tedavi yapılıyor, ilaçlarının takibi yapılıyor, sabah-öğlen-akşam yemekleri veriliyor, ara öğünleri var. Ayrıca burada çeşitli aktiviteler yapıyorlar. Yani bir Alzheimer hastasına yapılması gereken her şey yapılıyor. Buradaki doktorlar, hemşireler ve diğer çalışanlar sağ olsun hepsi kendi aileleri gibi yardımcı oluyorlar. O yüzden gözümüz arkada kalmıyor" ifadelerini kullandı.

"Burada benim bakamayacağım şekilde bakılıyor"

Yaman, annesini konukevine yerleştirdikten sonra hem kendisinin hem de annesinin daha mutlu olduğunu anlatarak, şöyle konuştu: "Ben Başkanımız Ahmet Ataç'a ve katkısı bulunan herkese böyle bir kurumu Eskişehir'e kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de Alzheimer hastalığı önceleri 65 yaş sonrasıydı şimdi bakıyorsunuz 45'e 55'e kadar düştü. Buradan ailelere seslenmek istiyorum. Sakın ola ki 'Biz ailemizi, annemizi, babamızı oralara götürüp atıyoruz' diye düşünmesinler. Çünkü ben bunların hepsini yaşadım ve çok üzüldüm. Ama annemi buraya getirdikten sonra çok mutlu oldum. Burada benim bakamayacağım şekilde bakılıyor. Ben tek başıma bakamadım. Yardımcı bulduk onunla da olmadı. Buraya getirmeseydik belki de annemi kaybedecektik. ve şu anda annem görüldüğü gibi gayet iyi ve mutlu durumdadır. Hiç kimsenin aklında en ufak bir soru işareti olmasın. Bu şekilde yakınları olanlara burayı tavsiye ediyorum. Umarım bu tür kurumlar tüm Türkiye'de daha da yaygınlaşır. Allah herkese şifalar versin."

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Tepebaşı Belediyesi Alzheimer ve Yaşlılar Konukevine nakdi bağış yapmak isteyen vatandaşların, Vakıfbank Eskişehir Şubesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Alzheimer Merkezi Bağış hesabına; TR28 0001 5001 5800 7300 8781 65 IBAN numarası ile bağışta bulunabileceklerini belirtti. Nakdi bağış yapmak isteyen vatandaşların ise 0 211 40 00 numaralı telefondan 1402 dahili numarayı tuşlayarak veya 0 604 94 35'i arayarak bilgi alabileceklerini bildirdi.

Ayrıca yetkililer, Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü'nde yapımı tamamlanan Alzheimer Konukevi ek binasının 22 Eylül Pazar günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek açılışına tüm Eskişehirlileri davet etti.