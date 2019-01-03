Alzheimer Hastaları Gündüz Yaşam Evi'nde Hayata Bağlanıyor

Bugüne kadar yüzlerce hastaya ve 500'den fazla aileye hizmet veren Gündüz Yaşam Evi'nin yeni yerinde daha fazla kişiye ulaşılması ve daha kaliteli hizmet verilmesi hedefleniyor.

Şişli Belediyesi'nin Türkiye Alzheimer Derneği işbirliği ile hayata geçirdiği Alzheimer Gündüz Yaşam Evi Kuştepe Mahallesi'ndeki yeni yerine taşıdı. Alzheimer hastaları ve ailelerine haftada 5 gün ve ücretsiz olarak hizmet verilen merkezde hastalara yönelik rehabilitasyon çalışmaları sürdürülürken halka açık düzenli toplantılar ve hasta yakınlarına grup psiko-terapi seansları da düzenleniyor. Yürütülen çalışmalarla Alzheimer hastalarına ve hastalara bakım veren kişilere destek olunması hedefleniyor.

Hem Alzheimer hastaları hem de aileleri için pek çok olanağı tek çatı altında toplayan böyle bir merkeze ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü şunları söyledi:

"Bugün ülkemizde yaklaşık 650 bin Alzheimer hastası bulunuyor ve bu 650 bin ailenin bu hastalıkla mücadele ettiği anlamına geliyor. Bildiğiniz gibi Alzheimer hasta yakınlarını hastalardan daha fazla etkiliyor. Bu nedenle Alzheimer ile mücadelede hem hastayı hem de ailesini desteklemenin büyük önem taşıdığına ve bu noktada yerel yönetimler olarak bizlere önemli görevler düştüğüne inanıyorum. Türkiye Alzheimer Derneği ile birlikte bugün yeni yerinde kapılarını açan Gündüz Yaşam Evi'ni bu nedenle çok önemsiyorum. Alzheimer Gündüz Yaşam Evi'miz haftada 5 gün ve ücretsiz olarak hizmet veriyor. Bugüne kadar yüzlerce hastaya ve ailesine hizmet veren merkezimizde hastaların rehabilitasyonları sağlanırken, hasta yakınlarına da uzmanlar tarafından grup terapileri düzenlendi. Daha fazla hastaya ve hasta yakınına destek olmak için merkezimizi yeni yerine taşıdık."

Yemek yapmadan ok atmaya pek çok aktivite düzenleniyor

Alzheimer Gündüz Yaşam Evi'nde hastaların rehabilitasyonları için sanattan müziğe, geziden bedensel egzersizlere pek çok aktiviteyi içeren bir program sunuluyor. Gazete okuma, şiir okuma, aylık takvim yapma, yemek yapma, hikaye yazma, trafik işaretleri, süsleme çalışması, mikado oynama, dans etme, bulmaca çözme gibi genel etkinliklerin yanı sıra; hafıza kartları, boncuk dizme, dans etme, bowling ve basketbol oynama, ok atma, ebru ve drama çalışmaları,koro oluşturma, şarkı söyleme, park gezileri gibi pek çok aktivite gerçekleştiriliyor.

100'den fazla hastaya hizmet verdi

Şişli Belediyesi Alzheimer Gündüz Yaşam Evi, bugüne yüzlerce hastaya ve ailesine hizmet verdi. Hastalar, ortalama 1 yıldan daha uzun süre merkezden yararlanırken, 6 yıldır merkezden yararlananlar da bulunuyor. Düzenlenen bilgilendirme toplantıları ve grup terapilerine de yılda 500 kişi katılıyor. Yaşam evi, hem kendilerine vakit ayırmalarını sağlayarak hem de tükenmişlik sendromundan korunmak için psikolojik destek sağlayarak hasta yakınlarına destek oluyor.