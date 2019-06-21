Alzheimer hastaları profesyonel dansçıları aratmadı
21 dakika önce
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından dünya alzheimer farkındalık ayı münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katılan alzheimer hastaları danslarıyla profesyonellere taş çıkarttı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:00 Kaynak: İHA
tarafından dünya alzheimer farkındalık ayı münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katılan alzheimer hastaları danslarıyla profesyonellere taş çıkarttı.
Alzheimer Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi'nde (Moral Evi) gerçekleştirilen program, merkezden destek alan hastaların sunduğu gösterilerle renklendi. Dünya alzheimer farkındalık ayı kutlama programında gerçekleşen etkinlikte müzik ritmiyle dans eden alzheimer hastaları eğlenceli anlar yaşadı. Oyunları ile gençlere ve profesyonel dansçılara taş çıkartan hastalar uzun süre alkışlandı. - GAZİANTEP
Ekrem İmamoğlu'ndan seçime 2 gün kala Başakşehir açıklaması
Kırıkkale Üniversitesi'nde olay yaratan görüntü! İstiklal Marşı programdan kaldırıldı iddiası
Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili 7 sanığa istenen ceza belli oldu
Edirne pazarına Yunan ve Bulgarlardan yazlık akını