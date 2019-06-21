Son Dakika Haberleri: Alzheimer hastaları profesyonel dansçıları aratmadı
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Alzheimer hastaları profesyonel dansçıları aratmadı

21 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından dünya alzheimer farkındalık ayı münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katılan alzheimer hastaları danslarıyla profesyonellere taş çıkarttı.

Alzheimer hastaları profesyonel dansçıları aratmadı, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından dünya alzheimer farkındalık ayı münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katılan alzheimer hastaları danslarıyla profesyonellere taş çıkarttı.

Alzheimer Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi'nde (Moral Evi) gerçekleştirilen program, merkezden destek alan hastaların sunduğu gösterilerle renklendi. Dünya alzheimer farkındalık ayı kutlama programında gerçekleşen etkinlikte müzik ritmiyle dans eden alzheimer hastaları eğlenceli anlar yaşadı. Oyunları ile gençlere ve profesyonel dansçılara taş çıkartan hastalar uzun süre alkışlandı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:00 Kaynak: İHA
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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