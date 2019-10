Alzheimer hastaları ve yakınlarına uzmanından beslenme uyarısı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Aybüke Kaymakcı:

"Alzheimer hastaları yemek yemeği unutup ya da tehlikeli maddeler tüketebilir"

DENİZLİ - Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Aybüke Kaymakcı, alzheimer hastalarının beslenme durumları ile ilgili yaptığı açıklamada, hastaların bazen yemek yemeği unuttuklarını ya da tehlikeli maddeler tüketebilecekleri uyarısında bulunarak bu yüzden yakın çevrelerine büyük görevler düştüğünü söyledi.

Kaymakcı, Denizli Alzheimer Derneği'nde düzenlenen, 'Alzheimer'dan Korunma Yöntemleri ve Beslenme Durumları' seminerinde konuşarak hastaları ve yakınları beslenme konusunda bilgilendirdi.

Seminer sonrası İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Kaymakcı, alzheimer hastalarında belli bazı beslenme sorunları olduğunu ve bunlardan en önemlisinin ise iştahsızlık olduğunu kaydetti. Bu durumlar hastaların bazen yemek yemelerini unuttuklarını anımsatan Kaymakcı, "Öncelikle sağlık dediğimiz kavram bizim sadece hastalık veya sakatlığın olmayışı değil bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali durumu. Sağlığın korunması, sağlık kalitesini iyileştirilmesi ve hastalıklardan korunmak, hastalıkların tedavi süresi azaltılması gibi birçok etmen yeterli ve dengeli beslenmeden geçiyor. Bununla birlikte tabi ki yeterli su tüketimi, uyku düzeni ve düzenli egzersizlerle birlikte çok çalışma gerektiren bir şekilde yürütülmesi lazım. Bu her bireyde olduğu gibi alzheimer hastalarında da çok çok önemli" dedi.

"Çünkü, ne yemesi ne yememesi gerektiğini alzheimer hastası bazen çözemeyebiliyor"

Alzheimer hastalarının ara öğünler yapmalarının gerektiği ve yakınlarından yardım almalarını belirten Kaymakcı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Alzheimer hastalarında fakat belli bazı beslenme sorunları var. Bunlardan en önemlisi iştahsızlık gibi. alzheimer hastalarının bilinçsel fonksiyonların bozulma durumu olduğu için kişi iştahsızlık sendromunda yemek yemek aklına gelmiyor unutuyor. Bu gibi durumların nedenleri arasında depresyon olabiliyor. Mutlaka bir depresyon belirtisi olduğunda kesinlikle bir hekim kontrolünde bunun tedavisi başlatılması gerekiyor.

Bu genellikle 65 yaş üstü görüldüğü için diş protezlerinde problemler olabilir. Bu da kesinlikle bir diş doktoru ile birlikte tedavinin başlatılması gerekiyor. Yakınının çok çok etmeni var burada yakın çevresinin, onun dışında bir başka beslenme sorunu olarak aşırı yeme sendromu görülebiliyor alzheimer hastalarında, bu da kişi fazla yemek yediğinin farkına varamayabiliyor. Bunda da yine daha hafif ara öğünlerle geçiştirilebilir, ana yemek gibi ağır yemek yerine bunlar mesela ne olabilir, yoğurt olabilir, kuru yemiş olabilir, fındık, badem, ceviz gibi onun dışında meyve olabilir, taze meyvelerden, kuru meyvelerden yararlanılabilir. Burada da yakın çevresinin çok çok önemi var. Çünkü, ne yemesi ne yememesi gerektiğini alzheimer hastası bazen çözemeyebiliyor, yani tehlikeli yememesi gereken maddeleri de yiyebilmektelerdir. Bu yüzden onların ulaşamayacağı yerlerde bu unsurları koymak lazım, yakın çevrelerinin büyük etkisi var."

"Alzheimer hastaları zeytin yağından yararlanmalı"

Alzheimer hastalarına kesinlikle doymuş ve trans yağ tüketmemelerini gerektiğini ifade eden Kaymakcı, "Bitkisel sıvı yağlara yönelmeleri lazım. Bu her bireyde de olduğu gibi zaten en önemlisi zeytinyağından yararlanmaları gerekiyor. Onun dışında E, C ve B12 vitaminlerini bilinçsel fonksiyonlarını gelişimi için çok çok önemli. Örneğin E vitamininde fındık, ceviz, badem, kaju gibi kuru yemişler yer alabilir. C vitamini kaynakları olarak biberler, domates, limon, portakal, mandalina gibi besinler yer alabilir. B12 kaynaklarında ise tabi ki taze sebze, meyveler, tam tahıllı ürünler, et grubu kırmızı et, tavuk, beyaz et gibi balık etleri yer alabilir. Sonrasında kesinlikle Omega 3 takviyeleri almaları gerekiyor. Yani özetle kişisel, el ve ayak, yüz, ağız hijyenleri de çok çok önemli alzheimer hastalarında çünkü biraz bakıma muhtaç durumda da oluyorlar. Bu nedenle yakınlarıyla birlikte kendilerini de büyük bir özveri, sabır, ilgi ve şefkat bu işin üstesinden gelmeleri gerekiyor" dedi.