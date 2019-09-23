Alzheimer hastalarına Tepebaşı'nda sahip çıkılıyor

Tepebaşı Belediyesi ve hayırsever vatandaşların işbirliği ile yapımı tamamlanan Yaşam Köyü'ndeki Alzheimer Konukevi Ek Ünitesinin açılışı törenle gerçekleştirildi.



Dünya Alzheimer Günü kapsamında gerçekleştirilen, Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü'ndeki Alzheimer Konukevi'nin Ek Ünite açılışına, Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, ek ünitenin yapımında destek veren hayırseverler Emekli Öğretmenler Derneği, Ahmet Ercan, Güner Cavcar ve Hatice Yıldırım'ın adına kızı Nafiye Yıldırım ile çok sayıda davetli katıldı.



Törende ilk olarak konuşan Nöroloji Uzmanı Dr. Rabia Sedef Üre, hekim kimliğinin dışında bir Alzheimer hastası yakını olarak böyle güzel bir hizmetin hayata geçirilmesinden dolayı bütün hasta yakınları adına Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç ve ekibine teşekkür ettiğini söyledi. Alzheimer hastalığından bahseden Dr. Üre, "Alzheimer hastalığı düşünüldüğü gibi sadece unutkanlıktan ibaret bir hastalık değildir. Hastanın tüm yeteneklerinin yavaş yavaş yok olduğu, hastanın ve yakınlarının tüm yaşamını etkileyen ve bazen zor durumda bırakan bir nörodejeneratif hastalık grubundan bir hastalıktır. Genellikle 65 yaş üstü insanlarda görülen ve nedeni henüz kesin olarak tespit edilemeyen alzheimer hastalığıyla ilgili bizler nöroloji polikliniklerinde herkese yardımcı olmaya hazırız" ifadelerini kullandı.



"Buraya sahip olduğumuz için büyük gurur duyuyoruz"



Ardından konuşan Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç ise, açılışı gerçekleştirilen ek ünitenin yapımında bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür etti.



Alzheimer hastalarına ve yakınlarına destek olmaktan büyük gurur duyduklarını anlatan Başkan Ataç, "Burayı açma nedenimiz, Alzheimer hastalarına ve yakınlarına destek olmaktır. Çünkü Alzheimer hastalarımıza bakmak gerçekten zordur. Burada kalan hastalarımız sürekli işinde uzman personel gözetiminde yaşamlarını sürdürmektedir. Hastalarımız burada yaptıkları çeşitli aktivitelerle de sosyalleşiyorlar. Sosyalleştiklerinde ise hastalıklarının daha kötüye gitmesinin engellendiğine şahit oluyoruz. Görüyoruz ki hasta olmayan insanlar kadar hasta olan insanlar için de sosyalleşme çok önemli. Ayrıca hem yatılı hem gündüzlü olması anlamında böyle bir yer Türkiye'de ilk ve tek noktalardan bir tanesidir. Yaşam Köyü'ndeki Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konukevi'nde yatılı 102, gündüz bakımlı 30 ve Alzheimer Derneği'nde de yatılı 40 olmak üzere toplam 172 hasta kapasitesine sahibiz. Buraya sahip olduğumuz için büyük gurur duyuyoruz. Burada bizim için en güzel şey ise hasta yakınlarının memnuniyetlerini ifade etmeleridir. Bunun mutluluğu ve huzuru ise paha biçilemez bir duygu. Ben tekrar bu ek ünitenin yapımında destek veren bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Öte yandan Başkan Ataç, Yaşam Köyü'nün akıllı kent gelişimi projelerinden birisi olduğuna da dikkat çekerek, uluslararası referansları olan ve halka dokunan projeleriyle Tepebaşı Belediyesi'nin Birleşmiş Milletler Örgütünün destekleriyle Etiyopya'da gerçekleştirilen 14'üncü İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu'nda "Akıllı Kent Gelişimi" kategorisinde "Küresel Model" ödülü aldığını da belirtti.



Bağışçılar adına konuşma yapan Emekli Öğretmenler Derneği Başkanı Hilal Güraslan da, güçleri yettiği kadar böyle güzide bir projeye destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bizlere böyle güzel bir projeye destek verme imkanı tanıdığı için Tepebaşı Belediyesi Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyoruz. İyi ki böyle bir başkanımız var, iyi ki onunla beraberiz" dedi.



Konuşmaların ardından bağışçılara plaket ve çiçek takdim edilirken, Alzheimer Konukevi Ek Ünitesi, açılış kurdelesi Başkan Ataç ve bağışçılar tarafından kesilerek hizmete girdi. Açılış töreni, ek ünitenin gezilmesi ve Eskişehir'in yerel sanatçılarından Mehmet Özel'in verdiği konserle sona erdi. - ESKİŞEHİR