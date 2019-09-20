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Alzheimer hastalarından konser

1 saat önce

Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi, Dünya Alzheimer Günü'nde Alzheimer hastaları ve yakınları ile dayanışmak için bir etkinlik düzenledi.

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Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi, Dünya Alzheimer Günü'nde Alzheimer hastaları ve yakınları ile dayanışmak için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Alzheimer hastaları konser verirken, renkli görüntüler oluştu.


Kadıköy Belediyesinin Alzheimer hastalarının sosyal yaşama katılmalarını sağlamak ve hasta yakınlarının kendilerine zaman ayırabilmesine imkan oluşturmak amacıyla Dünya Alzheimer Günü'nde hizmete soktuğu Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi iki yaşını doldurdu. Bireysel-grup psikoterapileri, eğitimler ve seminerlerle hastalık konusunda bilgi ve destek verildiği merkezde bu yıl da Alzheimer hastaları ve yakınları ile dayanışmak için bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Alzheimer hastaları şarkılar söyledi ve dans etti. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şube Başkanı Nörolog Prof. Dr. Türker Şahiner, merkezden yararlanan hastalar, hasta yakınları katıldı. Etkinlikte konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı projelerinin arasında Alzheimer Merkezi'nden bir tane daha hizmete açmak olduğu müjdesini verdi. - İSTANBUL

Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediyesi, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
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