Son Dakika Haberleri: Alzheimer Hastalarını Mutlu Ettiler

Alzheimer Hastalarını Mutlu Ettiler

1 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki Dr. Rıza Arpaz Alzheimer Hastaları ve Aileleri İçin Buluşma ve Danışmanlık Merkezi'nde, Alzheimer hastaları için eğlence programı düzenlendi.

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AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki Dr. Rıza Arpaz Alzheimer Hastaları ve Aileleri İçin Buluşma ve Danışmanlık Merkezi'nde, Alzheimer hastaları için eğlence programı düzenlendi. Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi Müzik, Kütüphanecilik ve Kültür Edebiyat Kolu öğrencileri tarafından düzenlenen programda öğrenciler çeşitli enstrümanlar çalarken, Alzheimer hastaları ile dans edip şarkı söyledi. Öğretmenleri ile birlikte bağlama, ud, gitar ve klarnet ile birbirinden güzel parçaları seslendiren öğrenciler, Alzheimer hastalarına güzel bir gün yaşattı.

Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Öztaş, "2019 yılının ilk haftalarında saygıdeğer büyüklerimizle bir araya gelmek, onları bir nebze olsa mutlu etmek istedik. Bundan sonraki yıllarda da bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz" dedi. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:44 Kaynak: DHA

Edebiyat, Aydın, Nazilli, Güncel
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