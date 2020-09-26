Alzheimer hastalarının koronavirüsten korunması için küçük notlar hayat kurtarıyor - Son Dakika

ÇUKUROVA Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı Doç. Dr. Ahmet Evlice, alzheimer hastalarını koronavirüsten korumak için bu kişilere bakanlara uyarıda bulunarak, "Evlere hijyen ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatıcı küçük notlar yazsın" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında normalleşme dönemine geçiş yapılmasının ardından, Doç. Dr. Ahmet Evlice, alzheimer hastalarını koronavirüsten korumak için bakıcı kişilere uyarılarda bulundu. Pandemi sürecinde salgın riskinden korunmak için alınan tedbirlerin küçük notlar halinde evin çeşitli yerlerine asılması gerektiğini aktaran Evlice, "Öncelikle küçük notlar yazılacak. Örneğin, 'kapıdan çıkarken maskeni tak, ellerini 20 saniye boyunca maskeyle yıka, salonda otururken sosyal mesafeni koru', şeklinde uyarıcı notlar faydalı olacaktır. Çünkü unuttukları için bu kurallara uymayabilirler, hatırlatmak gerek. Ayrıca bu kişilerde kronik hastalık çok sık görüldüğü ve riskli yaş gurubunda oldukları için koronavirüs belirtisi görüldüğünde mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir" dedi.

Alzheimer hastaları kadar, bu kişilere bakanların da sağlıklarına dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Evlice, "En önemli konu, bakıcı ve aile yakınları. Bu kişiler koronavirüse yakalanırsa büyük sorunlar olabilir. Çünkü hastaları en iyi anlayanlar ve onun temel ihtiyaçlarını giderenler 'vasi' dediğimiz kişiler. Alternatif plan oluşturulması gerekiyor, alzheimer hastalarının bundan sonra maaşlarını kim çekecek, sağlık durumlarını kim takip edecek. Yedek bakıcıların oluşturması ve hastayla ilgili önemli bilgilerin paylaşılması gerek" diye konuştu.