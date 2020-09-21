Alzheimer hastalığına karşı korumanın yolları - Son Dakika

Alzheimer hastalığına karşı korumanın yolları

Dünya Alzheimer Günü kapsamında Doç. Dr. Can Hakan Yıldırım Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı, Alzheimer hastalığına karşı erken tanı ve korunmanınönemini vurgularken, Alzheimer'dan korunma hakkında bilgiler verdi.

Alzheimer hastalığına karşı korumanın yolları, System.String[]

Doktor Yıldırım, doğal ürün kullanımının özellikle yüksek polifenöllü zeytin ekstresinin Alzheimer hastalığının önlenmesi için alternatiflerden biri olabilecegine dikkat çekti.

Bugün 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü, günümüzde artık çoğu kişinin bildiği ve belli bir yaşın üzerindeki insanlar tarafından ciddi bir gelecek korkusu olarak ifade edilen bir hastalık. Halk arasında bunama olarak anılan Alzheimer, yaşlılığa ve beyin dokusunda meydana gelen yıkıma bağlı olarak ortaya çıkıyor. Alzheimer hastalığının teşhisi, genellikle yakınlar tarafından konuluyor. Demans türlerinden birisi olan Alzheimer, demans hastalıklarının üçte ikisinin sorumlusu ve dünyada her 3 saniyede bir hastaya demans teşhisi konuluyor, bu da her 20 yılda bir hasta sayısının ikiye katlanması olarak karşımıza çıkıyor.

Doktor Yıldırım, hayatı ciddi şekilde etkileyen bir hastalık olan Alzheimer'da erken tanı çok büyük bir önem taşıdığını dile getirdi. Bu sebeple, unutkanlık ve diğer zihinsel yakınmalar ile doktora başvuran hastaların detaylı bir şekilde muayene edilmesi ve detaylı testlere tabi tutulması gerektiğini belirtti. Alzheimer insanları farklı şekillerde etkilediğinden, demans semptomlarının zamanlaması ve ciddiyeti, her insanda Alzheimer'ın evreleri boyunca farklı şekilde ilerledikçe değişiklik gösterdiğimi belirtti.

Erken evrede bulunan hastalar üzerinde uygulanan birçok deneysel ilaç çalışmalarında, beyin hücrelerinde daha az ölüm olması adına önlem almak ve hastalığın seyrini yavaşlatmak amaçlanıyor. Yaşam kalitesi ve süresini önemli ölçüde düşüren hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alan Alzheimer, dünyada 50 milyona yakın kişide görülüyor. 2050 yılında bu sayının 152 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yıldırım, 'Günümüzde yaşam süresinin uzaması ile birlikte geriatri hastalıkları toplumlarda ciddi bir sorun teşkil etmeye başladı. Bu hastalıklar içerisinde önemli bir kısmını dermansa bağlı hastalık olan Alzheimer teşkil etmekte. Alzheimer'dan koruma ve korunmada doğru beslenme, uyku kalitesi, zihinsel ve fiziksel depresyondan uzak durmak, dolayısıyla psikolojik sağlığımız çok önemli. Doğru beslenmede elbette doğal besinler öne çıkıyor ve en yüksek polifenollü zeytin ekstresinin Alzheimer hastalığını önleme konusunda ciddi faydaları olduğunu düşünülmektedir.' dedi.

Doktor Yıldırım, doğal ürünlerin Alzheimer hastalığının önlenmesinde alternatiflerden biri olabilecegini vurgulayarak yüksek polifenollü zeytin ekstresinin Alzheimer ile ilişkisi konusunda merak edilen soruları yanıtladı.

ZEYTİN EKSTRESİNİN POLİFENOLLERİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELERDİR?

Zeytin ekstresinde bulunan fenolik bileşenlerin vücudumuz tarafından emilimi (bioavailability) %92'dir. Bu da aldığımız fenolik bileşenlerin tamamına yakınının vücutta kullanıldığını gösterir. Yapılan araştırmalar bu mikrogıdaların bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, sindirim sisteminin düzenlenmesinde, kardiyovasküler sistemin korunmasında, alzheimer ve demans gibi beyin rahatsızlıklarının geciktirilmesinde, bebeklerin beyin ve zeka gelişiminde pozitif anlamda önemli katkılarda bulunduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.

PEKİ BUNLAR, ALZHEİMER HASTALARININ SAĞLIĞINA NASIL ETKİ EDER?

Alzheimer hastalığı, bilişsel bozukluklara ve hafıza kaybına neden olan nörodejeneratif bir beyin hastalığıdır. Şu anda Alzheimer için reçete edilen ilaçlar yalnızca semptomatik rahatlama sağlar ve sürekli alımları ciddi yan etkilere neden olabilir. Yeni ilaç keşfi ile ilgili olarak, doğal ürünler, Alzheimer hastalığının önlenmesi için en çekici alternatiflerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Polifenoller, güçlü antioksidan ve nöroprotektif özellikler sergileyen, doğal olarak oluşan ikincil metabolitlerdir. Polifenollerin besinsel alımının oksidatif stresi hafiflettiği, sinyal yollarını modüle ettiği ve bilişsel işlevi artırarak Alzheimer riskini azaltma konusunda pozitif yönde etkisi olduğu düşünülmektedir. Çeşitli bilimsel raporlar, doğal fenolik bileşiklerin Alzheimer patolojisine karşı pozitif sonuçlar sergilediğini göstermiştir.

ALZHEİMER'I ÖNLER Mİ?

Polifenoller ve Alzheimer ilişkisinin araştırıldığı çalışmalarda Alzheimer'ın ortaya çıkmasına sebep olan ß-amyloid formasyonunun oluşmasını engellediği anlaşılmıştır. Bu sayede hastalığın oluşumunu engellediği ve geciktirdiği düşünülmekte ve buna bağlı olarak Alzheimer tedavisi üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar halen devam etmektedir.

EN İYİ ETKİYİ ALMAK İÇİN ZEYTİN EKSTRESİNİ NASIL TÜKETMELİYİZ?

Yüksek fenolik bileşen içeren zeytin ekstreleri düzenli olarak sabahları aç karnına bir yemek kaşığı tüketmek, ileride oluşabilecek birçok rahatsızlığa karşı korunmada pozitif yönde etkileri olduğu düşünülmektedir.

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü, Doktora, Demans, Zeytin, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 09:20 - Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Alzheimer hastalığına karşı korumanın yolları - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den Mbaye Diagne yorumu: Fenerbahçeli olarak gitmesini isterim Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli rüzgar ve yağış geliyor Acun Ilıcalı, çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası yaptı! Toplanan rakam dudak uçuklattı Kadıköy'de otobüste kavga! "Pis sarhoşlar" deyip kadın yolcuyu indirmek istedi Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına "photoshop" yaptığı ortaya çıktı "Bez Bebek" dizisinin "Yağmur"u Asena Keskinci, güzelliğiyle büyülüyor Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi "Kel Hasan Efendi Kavuğu" Şevket Çoruh'a devredildi Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı         
09:23
Rum basınına göre AB'nin Türkiye'ye yaptırımlarını Merkel engelliyor Rum basınına göre AB'nin Türkiye'ye yaptırımlarını Merkel engelliyor         
08:56
2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden SGK tarafından şehit sayılmadı 2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden SGK tarafından şehit sayılmadı         
08:00
Kabine bugün toplanıyor! Cumhurbaşkanı'nın sinyalini verdiği kısıtlamalar masada Kabine bugün toplanıyor! Cumhurbaşkanı'nın sinyalini verdiği kısıtlamalar masada         
07:39
Bu hafta MasterChef'e veda eden isim Selin oldu Bu hafta MasterChef'e veda eden isim Selin oldu         
00:34
Taylan Antalyalı'nın paylaşımına Arda Turan'dan yorum: Xavi misin be aslanım Taylan Antalyalı'nın paylaşımına Arda Turan'dan yorum: Xavi misin be aslanım         
22:38
Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüse rastlandı Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüse rastlandı         
22:13
Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi "Kel Hasan Efendi Kavuğu" Şevket Çoruh'a devredildi         
21:52
51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz 51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz         
20:47
Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi         
20:13
Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı         
19:43
Songül Karlı, Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı         
19:19
2 ay önce aşk yaşamaya başlayan Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı 2 ay önce aşk yaşamaya başlayan Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı         
16:58
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
Babasıyla cuma namazına giden çocuğun ölümüne neden olan sürücü: Ben de öz evladımı kaybettim, bu acıyı bilirim Babasıyla cuma namazına giden çocuğun ölümüne neden olan sürücü: Ben de öz evladımı kaybettim, bu acıyı bilirim         
11:24
Valiler arasındaki Valiler arasındaki "Anadolu Aslanı" atışması gülümsetti         
10:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 09:40:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alzheimer hastalığına karşı korumanın yolları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei