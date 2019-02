Alzheimer Hastalığını Tek Karede Özetleyen Trafik Fotoğraf

Son zamanlarda telefonunuzu nereye koyduğunuzu unuttuğunuz oldu mu? ya da gözlükleriniz gözünüzdeyken tüm gün boyunca gözlüklerinizi aradığınız? Bunlar günlük hayatta hepimizin başına gelen basit şeyler olsa da alzheimerın da belirtileri arasında bulunuyor.Şu an için dünya üzerinde 44 milyon demans hastasının olduğu düşünülüyor. Kesin olmamakla birlikte bu hastaların dörtte üçü de alzheimer hastası. Türkiye'de bu sayı 250 ila 300 bin arası ancak bu sayı her 20 yılda iki katına çıkacak. İnsanların beyninde gayet masum belirtilerle başlayıp en basit yaşamsal fonksiyonlarını bile yerine getirememelerine sebep olan hastalığın şu an için çaresi yok. Peki, bu amansız hastalık nasıl gelişiyor?İsim unutmak sandığınız kadar masum olmayabilirAlzheimer hastalığını hafif, orta ve ileri derece olarak üç evreye ayırırsak birinci evrede daha önce bildiğiniz yerleri bulamama ya da daha önce tanıştığınız kişilerin isimlerini unutma gibi belirtiler vardır. Hastalığın bir sonraki evresinde belirgin bellek ve davranış bozuklukları gözlemlenir. Son evredeyse iletişim kurma konusunda zorluk ve hareket yeteneğinin azalma meydana gelir. Hasta en basit eylemleri bile birinin yardımıyla yapmak durumundadır.Hastalık gün geçtikçe kişinin zihnini ele geçirdiği için kişi, önceden yapabildiği eylemlerde bile zorluk çekmeye başlar.Ölüm örgüsüHastalığın en güncel hikayesi Sara isimli bir kadının annesinin tecrübeleriyle kaydedildi. 54 yaşında alzheimer teşhisi konulan kadının doktoru örgü örmeyi önerdi.Gördüğünüz fotoğraf, iki sene içerisindeki değişimi gösteren acı bir tablo niteliğinde. Teşhis konulduktan sonra hastalığın beynine yayılmasını sizlere binlerce kelimeyle açıklayamayız ancak fotoğraf binlerce kelimeden çok daha fazla şey anlatıyor. Hastalığın sonucunda uzun zamandır tanıdığınız kişi gözlerinizin önünde yavaş yavaş kayboluyor.Çağımızın en büyük ve çaresiz hastalıklarından biri olan alzheimer, genellikle yaşlılarda görülse bile 50'li yaşlara kadar da inebiliyor. Çaresi olmasa da önleyici yöntemler olarak sağlıklı beslenmek ve günlük gereken vitaminleri almak büyük önem arz ediyor. Bu hastalıkla mücadele için bu tavsiyeleri göz ardı etmemeniz dileklerimizle…