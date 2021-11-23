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Alzheimer hastası 5 gündür kayıp - Son Dakika

Alzheimer hastası 5 gündür kayıp

23.11.2021 12:46
Alzheimer hastası 5 gündür kayıp

ADANA'da 5 gün önce camiye gitmek için çıkan ve bir daha da haber alınamayan Alzheimer hastası Mehmet Ali Yıldız (81) polis ekipleri ve ailesi tarafından aranıyor.

ADANA'da 5 gün önce camiye gitmek için çıkan ve bir daha da haber alınamayan Alzheimer hastası Mehmet Ali Yıldız (81) polis ekipleri ve ailesi tarafından aranıyor. Babası için çağrıda bulunan Adnan Yıldız, "Görenlere rica ediyoruz; bir fotoğrafını çeksinler ve babamızı hemen gelip alalım" dedi.

Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde çocuklarının evinde kalan Alzheimer hastası Mehmet Ali Yıldız, 19 Kasım'da öğle saatlerinde camiye gitmek için evden ayrıldı. Yıldız, geri dönmeyince çocukları gittikleri camide babalarını bulamadı. Kayıp başvurusunda bulunan aile, 5 gündür Yıldız'dan gelecek güzel bir haber bekliyor. Hazırlattıkları afişler ve görsellerle sokakta ve sosyal medyada kendi çabalarıyla arama çalışmasını da sürdüren aile, babalarının bulunacağına dair umutlarını koruduklarını söyledi.

'SAATLER GEÇTİKÇE DAYANMAKTA ZORLANIYORUZ'Adnan Yıldız, babasının camiye sürekli gidip geldiğini daha önce böyle bir şey yaşanmadığını söyledi. Bir anlık kafa karışıklığı ile babasının yolu kaybetmiş olabileceğini düşündüklerini belirten Yıldız "Aramadık yer bırakmadık. Emniyet güçleri de her yeri arıyor. Şu ana kadar ses yok. Gördüğünü söyleyenler oldu. Görenlere rica ediyoruz; bir fotoğrafını çeksinler ve babamızı hemen gelip alalım. Saatler geçtikçe dayanmakta zorlanıyoruz. Devlet büyüklerimiz olaya el atsın istiyoruz" dedi.'YAĞMUR YAĞINCA ÜŞÜYECEK DİYE AĞLADIK'

Kayınpederinin kaybolduğu günden beri geceleri uyuyamadıklarını söyleyen Sevgi Yıldız ise herkesin seferber olduğunu ama bir türlü izine rastlayamadıklarını söyledi. Kayınpederinin kendisini ifade edemediğini ve kulağının duymadığını dile getiren Yıldız, "Görenler bizi ararlarsa çok mutlu oluruz. Duygularımız çok kötü. Yatamıyoruz. Geçen gece yağmur yağınca 'üşüyecek mi, aç mı?' diyerek ağladık" diye konuştu.


Alzheimer hastası 5 gündür kayıp
Alzheimer hastası 5 gündür kayıp
Alzheimer hastası 5 gündür kayıp
Alzheimer hastası 5 gündür kayıp
Alzheimer hastası 5 gündür kayıp
Alzheimer hastası 5 gündür kayıp
Alzheimer hastası 5 gündür kayıp
Alzheimer hastası 5 gündür kayıp

Adnan Yıldız, Alzheimer, Seyhan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alzheimer hastası 5 gündür kayıp - Son Dakika


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