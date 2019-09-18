Alzheimer hastası 9. kattan düşerek öldü
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ESENYURT'ta Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki Atilla Özçelik, lüks sitede bulunan 9.kattaki evden düşerek hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:54 Kaynak: DHA
ESENYURT'ta Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki Atilla Özçelik, lüks sitede bulunan 9.kattaki evden düşerek hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 18.45 sıralarında Adnan Kahveci
Bulvarı'nda bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen, 55 yaşındaki Atilla Özçelik, 9. kattaki evden henüz belirlenemeyen bir şekilde yere düştü. Özçelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özçelik'in ailesi ölüm olayı üzerine sinir krizleri geçirdi. Polis
olay yeri incelemesinin ardından Özçelik'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu
Morgu'na kaldırıldı.
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