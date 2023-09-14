Afyonkarahisar'da Alzheimer hastası 89 yaşındaki adam, 83 yaşındaki eşini onlarca bıçak darbesiyle öldürdü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Alzheimer hastası 89 yaşındaki adam, 83 yaşındaki eşini onlarca bıçak darbesiyle öldürdü

Afyonkarahisar\'da Alzheimer hastası 89 yaşındaki adam, 83 yaşındaki eşini onlarca bıçak darbesiyle öldürdü
Son Güncelleme: 14.09.2023 17:46

Afyonkarahisar'da Alzheimer hastası olduğu öne sürülen 89 yaşındaki bir adam, 83 yaşındaki eşini 32 bıçak darbesiyle öldürdü. Dört ayaklı yürüteçle jandarma eşliğinde adliyeye getirilen katil zanlısı yaşlı adam tutuklandı. Öte yandan çiftin, olaydan önce huzurevine yerleşmek üzere başvuruda bulunduğu ve heyetten gelecek sağlık raporlarını bekledikleri ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 89 yaşındaki eşi Gazi Aysay tarafından öldürülen 83 yaşındaki Sıddıka Aysay'ın vücudunda 32 bıçak darbesi tespit edildi. Alzheimer hastası olduğu öne sürülen Gazi Aysay tutuklanırken, akli dengesinin yerinde olup almadığının tespiti için rapor alınmasına karar verildi.

EVE GELEN KARDEŞİ, KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi'nde oturan Gazi Aysay, 12 Eylül'de eşi Sıddıka Aysay'ı henüz bilinmeyen nedenle bıçakladı. Eve gelen Gazi Aysay'ın kardeşi, Sıddıka Aysay'ın yerde hareketsiz yattığını ve ağabeyinin de başında beklediğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sıddıka Aysay'ın vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile öldüğü belirlendi. Cenaze otopsi için Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gazi Aysay ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Alzheimer Hastası Kadın Eşini 32 Bıçak Darbesiyle Öldürdü

TUTUKLANDI

Alzheimer hastası olduğu ileri sürülen Gazi Aysay, dün dört ayaklı yürüteçle jandarma eşliğinde adliyeye getirildi. Gazi Aysay, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ayrıca şüphelinin akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verildiği belirtildi.

Alzheimer Hastası Kadın Eşini 32 Bıçak Darbesiyle Öldürdü

HUZUREVİ İÇİN BAŞVURU YAPMIŞLAR

Olay tarihinde eve giden jandarma ekiplerinin de Gazi Aysay'ı, eşinin olduğu odanın girişinde, elinde bıçakla beklerken bulduğu öğrenildi. Sıddıka Aysay'ın yapılan ilk otopsisinde ise vücudunda 32 bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Diğer yandan Gazi Aysay ile Sıddıka Aysay'ın huzurevine yerleşmek üzere başvuruda bulunduğu, heyetten gelecek sağlık raporlarını bekledikleri de öğrenildi.

Alzheimer Hastası Kadın Eşini 32 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
Kaynak: DHA

Özburun, Hukuk, 3. Sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Alzheimer hastası 89 yaşındaki adam, 83 yaşındaki eşini onlarca bıçak darbesiyle öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
18:08 CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
17:52 Sivas Katliamı davasının düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır
17:51 Barcelona'da Bojan Krkic altyapı futbol koordinatörlüğüne getirildi
17:40 Kocaelispor, dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Adrien Silva'yı renklerine bağlıyor
17:35 Sivas Katliamı davası zaman aşımından düştü
17:32 Afyonkarahisar'da Alzheimer hastası 89 yaşındaki adam, 83 yaşındaki eşini onlarca bıçak darbesiyle öldürdü
17:17 Emekli maaşlarına düzenleme ne zaman yapılacak? AK Parti ekim ve kasım ayını işaret etti
17:14 Emniyet'teki tartışma cinayetle bitti! Silahına davranan polis memuru kurşun yağdırdı
17:13 Fenerbahçe, Nazım Sangare'ye veda etti
16:59 Beşiktaş, 39 yaşındaki Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2023 18:28:52. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Alzheimer hastası 89 yaşındaki adam, 83 yaşındaki eşini onlarca bıçak darbesiyle öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement