Son Dakika Haberleri: Alzheimer Hastası, Annesini Darp Ederek Öldürdü

Alzheimer Hastası, Annesini Darp Ederek Öldürdü

40 dakika önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde birlikte yaşadığı 100 yaşındaki annesini darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen alzheimer hastası 75 yaşındaki M.H. adlı şahıs gözaltına alındı.

Alzheimer Hastası, Annesini Darp Ederek Öldürdü, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde birlikte yaşadığı 100 yaşındaki annesini darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen alzheimer hastası 75 yaşındaki M.H. adlı şahıs gözaltına alındı.

Olay, Hendek ilçesi Yenimahalle Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 75 yaşındaki Alzheimer hastası M.H., bilinmeyen bir nedenle 100 yaşındaki annesi Lütfiye H. ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası oğlu tarafından darp edilen Lütfiye H., bir anda dengesini kaybedip düşünce başını beton zemine çarptı. Tartışma sırasında dışarıda olan M.H.'nin eşi N.H. eve geldiğinde kayınvalidesini yerde hareketsiz yattığını görünce durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Lütfiye H.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı kadının cenazesi Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken oğlu M.H.'yi polis ekipleri gözaltına aldı. Alzheimer hastası yaşlı adam emniyetteki sorgusunda olayla ilgili hiçbir şeyi hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:03 Kaynak: İHA

Yenimahalle, Sakarya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Yeşerdikten Sonra Soldu 100 Yaşındaki Annesini Öldürüp "Hiçbir Şey Hatırlamıyorum" Dedi

Dansöz Didem'i Parçalayıp Ormana Gömen Cani Baba, Suçunu İtiraf Etti Yakın Korumanın Öldürdüğü Dayısını Görmeye Çalıntı Araçla Gelince Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 15:43:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alzheimer Hastası, Annesini Darp Ederek Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]