Alzheimer Hastası, Annesini Darp Ederek Öldürdü
40 dakika önce
Sakarya'nın Hendek ilçesinde birlikte yaşadığı 100 yaşındaki annesini darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen alzheimer hastası 75 yaşındaki M.H. adlı şahıs gözaltına alındı.
Sakarya
'nın Hendek
ilçesinde birlikte yaşadığı 100 yaşındaki annesini darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen alzheimer hastası 75 yaşındaki M.H. adlı şahıs gözaltına alındı.
Olay, Hendek ilçesi Yenimahalle
Mahallesi Yıldırım Beyazıt
Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 75 yaşındaki Alzheimer hastası M.H., bilinmeyen bir nedenle 100 yaşındaki annesi Lütfiye H. ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası oğlu tarafından darp edilen Lütfiye H., bir anda dengesini kaybedip düşünce başını beton zemine çarptı. Tartışma sırasında dışarıda olan M.H.'nin eşi N.H. eve geldiğinde kayınvalidesini yerde hareketsiz yattığını görünce durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Lütfiye H.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı kadının cenazesi Hendek Devlet Hastanesi
morguna kaldırılırken oğlu M.H.'yi polis ekipleri gözaltına aldı. Alzheimer hastası yaşlı adam emniyetteki sorgusunda olayla ilgili hiçbir şeyi hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:03 Kaynak: İHA
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