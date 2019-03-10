Alzheimer Hastası Kadın 2'nci Kattan Düştü
1 saat önce
Bilecik'te, bir binanın 2'inci katında alzheimer hastası olduğu iddia edilen yaşlı kadın düşerek ağır yaralandı.
Bilecik
'te, bir binanın 2'inci katında alzheimer hastası olduğu iddia edilen yaşlı kadın düşerek ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay, Cumhuriyet Mahallesi
Çakallı Sokak Akkent
Sitesi'nde yaşandı. Alzheimer hastası olduğu öne sürülen Emine A. (66) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ikamet ettiği binanın 2'inci katından bahçeye düştü. Ağır yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerinin ilk müdahalesi akabinde Bilecik Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Öte yandan yaralı Emine A.'nın başından darbe aldığı ile durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis
ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:31 Kaynak: İHA
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