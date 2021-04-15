ADIYAMAN'DA 3 GÜN ÖNCE KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI KADIN, KAYALIKLARIN ARASINDA BULUNDU

ADIYAMAN'da 3 gün önce evinden ayrılan alzheimer hastası Hanım Bağcı (82), kayalıkların arasına sıkışmış halde bulundu.

ADIYAMAN'da 3 gün önce evinden ayrılan alzheimer hastası Hanım Bağcı (82), kayalıkların arasına sıkışmış halde bulundu. Ayağında kırık olduğu öğrenilen kadın, tedaviye alındı. Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce çıkan alzheimer hastası Hanım Bağcı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekiplerince başlatılan çalışma sonuç vermeyince, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal alanda arama başlattı. Çalışmalar sürerken merkeze bağlı Zey köyündeki ormanlık alanda bir kadının kayalıklar arasında sıkıştığı belirlendi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerince 1 saat süren çalışmanın ardından Hanım Bağcı, mahsur kaldığı kayalıların arasından çıkartılarak sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan kadının ayağında kırık olduğu öğrenildi.

Yeşilyurt, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › ADIYAMAN'DA 3 GÜN ÖNCE KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI KADIN, KAYALIKLARIN ARASINDA BULUNDU - Son Dakika

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