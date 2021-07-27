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Alzheimer hastası kadın 3 gündür kayıp - Son Dakika

Alzheimer hastası kadın 3 gündür kayıp

27.07.2021 16:21
Alzheimer hastası kadın 3 gündür kayıp, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası 75 yaşındaki Yadigar Özcan için tüm ekipler seferber oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası 75 yaşındaki Yadigar Özcan için tüm ekipler seferber oldu. Jandarma, AFAD, AKUT ile ANDA arama ve kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda drone ve iz takip köpekleri de kullanılıyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çepnibektaş Mahallesi'ndeki evinden 25 Temmuz Pazar günü çıkan alzheimer hastası Yadigar Özcan'dan bir daha haber alamayan yakınları durumu Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Jandarma, AFAD, AKUT ile ANDA arama ve kurtarma ekipleri bölgede arama çalışmaları başlattı.

Öte yandan Özcan'ın kaybolduğu yer ile Çepnibektaş, Çepnidere, Çatalköprü ve Irlamaz kırsalında drone ve iz takip köpeğiyle de arama çalışmaları gerçekleştiriliyor. - MANİSA

Jandarma, Hisarcık, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alzheimer hastası kadın 3 gündür kayıp - Son Dakika


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