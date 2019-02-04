Son Dakika Haberleri: Alzheimer Hastası Olduktan Sonra Hatırladığı Kadarıyla Kendi Yüzünü Çizen Ressamın Çarpıcı Eserleri

Alzheimer Hastası Olduktan Sonra Hatırladığı Kadarıyla Kendi Yüzünü Çizen Ressamın Çarpıcı Eserleri

52 dakika önce

Alzheimer genelde yaşın ilerlemesiyle birlikte kişinin hafızasındaki silinmeler ve hatırlamamalar ile bilinen bir hastalık. Geleceğe Dönüş filminde fotoğraftaki insanların silindiği bir sahne var. Tıpkı onun gibi yavaş yavaş ya da bir anda kayboluyor tüm anılar.

Alzheimer Hastası Olduktan Sonra Hatırladığı Kadarıyla Kendi Yüzünü Çizen Ressamın Çarpıcı Eserleri, System.String[]
Alzheimer genelde yaşın ilerlemesiyle birlikte kişinin hafızasındaki silinmeler ve hatırlamamalar ile bilinen bir hastalık. Geleceğe Dönüş filminde fotoğraftaki insanların silindiği bir sahne var. Tıpkı onun gibi yavaş yavaş ya da bir anda kayboluyor tüm anılar. William Utermohlen isimli İngiliz ressama 1995 yılında Alzheimer teşhisi konulduktan hatırladığı kadarıyla kendisini resmetmeye başlamış.



Alzheimer Ressam WILLIAM Utermohlen


Çizimlere bakarsanız üzücü bir şekilde zamanla yüzündeki detayların azaldığını fark edebilirsiniz.

1967 yılında oldukça sağlıklıyken çizdiği



1996 yılına gelindiğinde



1996 ilerleyen aylarda



1997'de kayıplar artıyor



1997'nin sonuna doğru



1998 yılı



1999'da ise suratını iyice unutuyor



2007 yılında ölen ressam son olarak 2000 yılında bu resmi çiziyor. Alzheimer artık tüm hafızasını ondan almış.



Üzücü bir hikaye
Kaynak: TheGeyik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:46 

Dönüş, Kültür Sanat
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