Alzheimer Hastası Olduktan Sonra Hatırladığı Kadarıyla Kendi Yüzünü Çizen Ressamın Çarpıcı Eserleri
52 dakika önce
Alzheimer genelde yaşın ilerlemesiyle birlikte kişinin hafızasındaki silinmeler ve hatırlamamalar ile bilinen bir hastalık. Geleceğe Dönüş filminde fotoğraftaki insanların silindiği bir sahne var. Tıpkı onun gibi yavaş yavaş ya da bir anda kayboluyor tüm anılar.
Alzheimer genelde yaşın ilerlemesiyle birlikte kişinin hafızasındaki silinmeler ve hatırlamamalar ile bilinen bir hastalık. Geleceğe Dönüş
filminde fotoğraftaki insanların silindiği bir sahne var. Tıpkı onun gibi yavaş yavaş ya da bir anda kayboluyor tüm anılar. William Utermohlen isimli İngiliz ressama 1995 yılında Alzheimer teşhisi konulduktan hatırladığı kadarıyla kendisini resmetmeye başlamış.
Alzheimer Ressam WILLIAM Utermohlen
Çizimlere bakarsanız üzücü bir şekilde zamanla yüzündeki detayların azaldığını fark edebilirsiniz.
1967 yılında oldukça sağlıklıyken çizdiği
1996 yılına gelindiğinde
1996 ilerleyen aylarda
1997'de kayıplar artıyor
1997'nin sonuna doğru
1998 yılı
1999'da ise suratını iyice unutuyor
2007 yılında ölen ressam son olarak 2000 yılında bu resmi çiziyor. Alzheimer artık tüm hafızasını ondan almış.
Üzücü bir hikaye
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:46
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