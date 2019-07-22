Son Dakika Haberleri: Alzheimer hastası ormanda yaralı halde bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Alzheimer hastası ormanda yaralı halde bulundu

53 dakika önce

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde konakladığı otelden ayrılarak kaybolan alzheimer hastası Ahmet Yener, ormanlık alanda jandarma ekiplerince bulundu.

Alzheimer hastası ormanda yaralı halde bulundu, System.String[]
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde konakladığı otelden ayrılarak kaybolan alzheimer hastası Ahmet Yener, ormanlık alanda jandarma ekiplerince bulundu.
Adrasan turizm bölgesinde tatil yapan alzheimer hastası Ahmet Yener, dün saat 20.30 sıralarında konakladığı otelden dışaro çıktı.  Yener'in dönmemesi üzerine yakınları ve otel görevlileri durumu saat 23.50'de jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri önce plajlar ve liman bölgesinde hem karada hem de denizde vatandaşların desteğiyle arama yaptı. Gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, çalışmalarını sabah saatlerinde iz takip ve kadavra köpeği 'Gece'nin eşliğinde ormanlık alana kaydırdı.
Ekipler, Ahmet Yener'i konakladığı otelin yaklaşık 5 kilometre uzağında, ormanlık alanda yaralı ve baygın halde buldu.
Yaklaşık 3 metre yüksekten düşen  ve çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet Yener, jandarma ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra sedyeyle karayoluna kadar indirildi. Ambulansa alınan Yener, Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.


Ahmet Yener, Jandarma, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uçaktan atıldığı tahmin edilen buz kütlesi evin çatısını delerek odanın içine düştü Son dakika! Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Son dakika! Trump'tan çok sert Afganistan açıklaması: 10 gün içinde dünyadan silebiliriz Doğal yaşam parkında bir kartalın yılanı yeme anları kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 21:12:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alzheimer hastası ormanda yaralı halde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]