Son Dakika Haberleri: Alzheimer Hastası Soğuktan Donarak Öldü

Alzheimer Hastası Soğuktan Donarak Öldü

40 dakika önce

Erzurum'da AFAD ve jandarma ekipleri tarafından 2 gündür aranan alzheimer hastasının cesedi bulundu.

Alzheimer Hastası Soğuktan Donarak Öldü, System.String[]
Erzurum'da AFAD ve jandarma ekipleri tarafından 2 gündür aranan alzheimer hastasının cesedi bulundu. Şahsın donarak öldüğü tespit edildi.

Merkeze 14 kilometre mesafedeki Yolgeçti Mahallesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Mehrali Sümer'in (78) cesedi bugün gece saatlerinde AFAD ekipleri tarafından bulundu. Yolgeçti Mahallesine yaklaşık 3 kilometre mesafede kırsalda bulunan ceset, ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Alzheimer hastası Sümer'in donarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Evinden çıkan ve daha sonra haber alınamayan Mehrali Sümer'in bulunması için AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri 2 gündür arama çalışması sürdürüyordu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

Jandarma, Erzurum, AFAD, 3. Sayfa
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