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Alzheimer hastası yangında öldü

6 saat önce

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, Alzheimer hastası Mehmet Bozdemir (88), yalnız yaşadığı evinde, sobadan çıkan yangında öldü.

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DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, Alzheimer hastası Mehmet Bozdemir (88), yalnız yaşadığı evinde, sobadan çıkan yangında öldü.

Karaçay Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Mehmet Bozdemir'in evinde, saat 05.00 sıralarında, kömür sobasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı. Yangın, Bozdemir'in evinin bitişiğinde olan oğulları Hasan ve Uğur Bozdemir'in de evlerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik yoğun çaba sonunda söndürülen yangında evlerden ikisi kullanılmaz hale geldi. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin evlerde yaptığı incelemede, Bozdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.Bozdemir'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bozdemir'in yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.


Mehmet Bozdemir, Honaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:24 Kaynak: DHA
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