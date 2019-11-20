Alzheimer hastası yangında öldü

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 88 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Bozdemir, evinde sobadan çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Karaçay Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Mehmet Bozdemir'in evinde, bugün saat 05.00 sıralarında, kömür sobasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Alevler, Bozdemir'in evinin bitişiğinde olan oğulları Hasan ve Uğur Bozdemir'in de evlerine sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin incelemesi sonucu evde, Bozdemir'in yanmış cesedine ulaşıldı. Bozdemir'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bozdemir'in gözyaşı döken yakınları, sinir krizi geçirdi. Yangının sıçradığı iki evde kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.